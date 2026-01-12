Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak Fed toplantı tarihi

Yayımlanan son tutanaklar, Fed üyelerinin 2026 stratejisi konusunda ikiye bölündüğünü gösteriyor:

Görüş Ayrılığı: Bazı üyeler enflasyonun %2 hedefine kalıcı olarak inmesi için faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerde (%3,50 - 3,75) tutulmasını savunurken, diğer üyeler istihdam piyasasındaki olası bir yavaşlamayı önlemek adına faiz indirimlerine ara verilmeden devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Veri Odaklılık: Tutanaklarda, 2026 yılındaki kararların herhangi bir ön taahhüt içermeyeceği ve tamamen gelecek olan makroekonomik verilere bağlı kalacağı vurgulandı.

Piyasa Beklentisi: İndirim mi, Pas mı?

Aralık tutanaklarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar şu şekildedir:

Sabit Tutma (Pas): Piyasa oyuncularının büyük çoğunluğu, Fed'in Ocak ayını %3,50 - 3,75 seviyesinde sabit geçmesini bekliyor.

Mart Ayı Sinyali: Yatırımcılar, Ocak toplantısında faiz değişikliğinden ziyade, Mart ayında yapılabilecek olası bir indirim için Powell’ın kullanacağı dilin tonuna (şahin/güvercin) odaklanmış durumda.