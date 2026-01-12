Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak Fed toplantı tarihi

Küresel piyasaların odağındaki Fed Ocak 2026 faiz kararı, iki gün sürecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklanacak. Aralık ayı tutanaklarının yayımlanmasıyla birlikte, banka içindeki "şahin" ve "güvercin" üyeler arasındaki görüş ayrılıkları 2026 yol haritası üzerindeki belirsizliği artırmış durumda.
1 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Toplantı Tarihleri: 27 - 28 Ocak 2026
Karar Açıklama Saati: 28 Ocak Çarşamba, saat 22:00 (TSİ)
Basın Toplantısı: Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından saat 22:30'da kameraların karşısına geçerek ekonomik görünüme dair mesajlar verecek.
Yayımlanan son tutanaklar, Fed üyelerinin 2026 stratejisi konusunda ikiye bölündüğünü gösteriyor:
Görüş Ayrılığı: Bazı üyeler enflasyonun %2 hedefine kalıcı olarak inmesi için faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerde (%3,50 - 3,75) tutulmasını savunurken, diğer üyeler istihdam piyasasındaki olası bir yavaşlamayı önlemek adına faiz indirimlerine ara verilmeden devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.
Veri Odaklılık: Tutanaklarda, 2026 yılındaki kararların herhangi bir ön taahhüt içermeyeceği ve tamamen gelecek olan makroekonomik verilere bağlı kalacağı vurgulandı.
Piyasa Beklentisi: İndirim mi, Pas mı?
Aralık tutanaklarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar şu şekildedir:
Sabit Tutma (Pas): Piyasa oyuncularının büyük çoğunluğu, Fed'in Ocak ayını %3,50 - 3,75 seviyesinde sabit geçmesini bekliyor.
Mart Ayı Sinyali: Yatırımcılar, Ocak toplantısında faiz değişikliğinden ziyade, Mart ayında yapılabilecek olası bir indirim için Powell’ın kullanacağı dilin tonuna (şahin/güvercin) odaklanmış durumda.