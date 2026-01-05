Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 Ocak FED toplantısında

ARA
2026 yılına girilmesiyle birlikte küresel piyasaların gözü, geçen yıl başlattığı faiz indirim döngüsünü sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilen ABD Merkez Bankası (Fed) üzerine çevrildi. Peki Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?


2025 yılında gerçekleşen toplam 75 baz puanlık faiz indiriminin ardından, Fed'in 2026 yılındaki ilk hamlesi küresel piyasalarda tansiyonu yükseltmiş durumda. Özellikle son dönemde gündeme gelen "Merkez Bankası Bağımsızlığı" tartışmaları, güvenli liman arayışını tetikleyerek altın ve dolar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısı Ocak ayının son haftasında yapılacaktır:

Toplantı Tarihleri: 27 - 28 Ocak 2026

Kararın Açıklanması: 28 Ocak 2026 Çarşamba

Açıklama Saati: 22.00 (TSİ)

Powell'ın Konuşması: 22.30 (TSİ)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son yayımlanan Aralık ayı tutanakları, bankanın 2026 yılındaki "bekle-gör" stratejisinin ve üyeler arasındaki derin fikir ayrılıklarının altını çiziyor. Enflasyondaki yavaşlama ile istihdam piyasasındaki soğuma arasındaki hassas dengede, Fed'in 2026 yol haritası şu temel başlıklar etrafında şekilleniyor:

 Fed'in 2026 Faiz Yol Haritası ve Beklentiler

BaşlıkDetaylar ve Öngörüler
Piyasa BeklentisiNisan ayına kadar bir faiz indirimi, yıl tamamında ise toplam iki indirim.
Fed ProjeksiyonuAralık ayı "noktasal grafiği" (dot plot), yetkililerin 2026 yılı için sadece bir adet 25 baz puanlık indirim öngördüğünü gösteriyor.
Kritik Eşik: NisanPiyasalar ilk indirimin en erken Nisan ayında geleceğini fiyatlarken, bir kısmının Eylül ayına sarkabileceği değerlendiriliyor.
Faiz Aralığı Tahmini2026 yılı sonunda politika faizinin %3,25 - %3,50 bandına çekilmesi bekleniyor.
