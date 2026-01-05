Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 Ocak FED toplantısında

2025 yılında gerçekleşen toplam 75 baz puanlık faiz indiriminin ardından, Fed'in 2026 yılındaki ilk hamlesi küresel piyasalarda tansiyonu yükseltmiş durumda. Özellikle son dönemde gündeme gelen "Merkez Bankası Bağımsızlığı" tartışmaları, güvenli liman arayışını tetikleyerek altın ve dolar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor.
1 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısı Ocak ayının son haftasında yapılacaktır:
Toplantı Tarihleri: 27 - 28 Ocak 2026
Kararın Açıklanması: 28 Ocak 2026 Çarşamba
Açıklama Saati: 22.00 (TSİ)
Powell'ın Konuşması: 22.30 (TSİ)
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son yayımlanan Aralık ayı tutanakları, bankanın 2026 yılındaki "bekle-gör" stratejisinin ve üyeler arasındaki derin fikir ayrılıklarının altını çiziyor. Enflasyondaki yavaşlama ile istihdam piyasasındaki soğuma arasındaki hassas dengede, Fed'in 2026 yol haritası şu temel başlıklar etrafında şekilleniyor:
Fed'in 2026 Faiz Yol Haritası ve Beklentiler
|Başlık
|Detaylar ve Öngörüler
|Piyasa Beklentisi
|Nisan ayına kadar bir faiz indirimi, yıl tamamında ise toplam iki indirim.
|Fed Projeksiyonu
|Aralık ayı "noktasal grafiği" (dot plot), yetkililerin 2026 yılı için sadece bir adet 25 baz puanlık indirim öngördüğünü gösteriyor.
|Kritik Eşik: Nisan
|Piyasalar ilk indirimin en erken Nisan ayında geleceğini fiyatlarken, bir kısmının Eylül ayına sarkabileceği değerlendiriliyor.
|Faiz Aralığı Tahmini
|2026 yılı sonunda politika faizinin %3,25 - %3,50 bandına çekilmesi bekleniyor.