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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Temmuz ayı FED toplantısına çevrildi

Temmuz ayında düzenlenecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı, dünya genelindeki finans piyasaları için kritik bir önem taşıyor. Alınacak kararların küresel ekonomiye yön vermesi bekleniyor. Peki Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi bekleniyor mu?

08 Temmuz 2025 | 11:34
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Temmuz ayı FED toplantısına çevrildi

ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayında düzenleyeceği Para Politikası Kurulu toplantısıyla küresel piyasaların tüm dikkatini üzerine çekmiş durumda. Nisan ayında toplantı yapılmadığı için daha da büyük bir önem kazanan bu toplantıdan çıkacak faiz kararı, dünya ekonomisinin gelecekteki rotasını derinden etkileme potansiyeli taşıyor. 

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 21.00'de belli olması bekleniyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Fed tahminleri, bankanın bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemiş olsa da son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, işsizlik oranının düşük seyretmeye devam ettiğine ve iş gücü piyasası koşullarının sağlamlığını koruduğuna işaret edilerek, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

FED MAYIS AYI FAİZ KARARI NE KADARDI? 

Geçtiğimiz ay bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirilmişti.

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