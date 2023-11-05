Ford Otosan yenilenen Yeniköy Fabrikası'ndan video paylaştı

Kapalı alanı 2,5 kat artarak 255 bin metrekareye çıkan fabrikada üretim kapasitesi 68.000 adetten 245.000 adede yükseltildi. Tesisinin yıllık üretim kapasitesinin 2025 yaklaşık 4 kat artışla 405 bine adede çıkması planlanıyor.

Yenilikçi bakış açısı ve gelecek vizyonumuzun en iyi örneklerinden olan Yeniköy Fabrikası ile Cumhuriyetimizin 100. yılında, üretimde yeni bir dönem başlıyor. #YeniköyFabrikası #GeleceğinFabrikası pic.twitter.com/g6omJdyct3 — Ford Otosan (@fordotosan) November 5, 2023

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt açılışta yaptığı açıklamada Kocaeli tesislerinin sadece Türkiye'nin değil tüm Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumunda olduğunu belirterek, Türkiye'den ihraç edilen her 100 ticari aracın 75'inin buradan Avrupa yollarına çıktığını söylemişti.

Transit Custom'ın Ford'un Avrupa'da üst üste 8 kez ticari araç pazarında lider olmasını sağladığını ifade eden Özyurt, "Bu fabrikada üretmeye başladığımız yeni nesil Transit Custom, bu başarıyı daha da ileriye taşıyacak. Böylece ihracatımızı daha da artırarak Türkiye ve otomotiv sektörü ihracat liderliğimizi pekiştireceğiz. Bütün bunların tesadüf olmadığını, geri planında kurulduğumuz günden bu yana hiç vazgeçmediğimiz AR-GE ve üretim odağımızın bulunduğunu ve her daim daha iyisini başarma azmimizden beslendiğimizi belirtmeliyim." diye konuştu.

Üretim süreç ve tesislerini dijital altyapıyla donattıklarını, veri bazlı üretim yönetimi hedefiyle yollarına devam ettiklerini anlatan Özyurt, Yeniköy Fabrikalarının daha ilk günden itibaren uçtan uça dijital altyapısıyla devreye girdiğini dile getirdi.

Özyurt, kapalı alanı 2,5 kat artarak 255 bin metrekareye çıkan fabrikada yıllık üretim kapasitelerini yaklaşık 4 kat yükselterek 405 bine adede çıkardıklarını belirterek, "Yeniköy'deki bu büyümeyle artık 2 ülkede yılda 900 bin araçlık üretimlere ulaşan bir Ford Otosan göreceğiz. Geleceğin fabrikasında otomasyon, mimari yapı, çevresel sürdürülebilirlik alanında hem Türkiye'de hem de Ford'da pek çok ilki hayata geçiriyoruz. Montaj ve kaynak atölyelerinde bulunan gerçek zamanlı ekranlarla uçtan uca dijital ve bağlantılı şekilde fabrikamızı anbean takip ediyoruz. Kendi mühendislerimiz tarafından öngörülen çift katlı tasarıma sahip kaynak ve montaj atölyelerimizde verimliliği bir üst seviyeye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ PANELLERİ

Kaynak atölyesinde yan cephenin tamamını oluşturan cam duvarlardan elektrik elde ettiklerini dile getiren Özyurt, çatıdaki güneş panellerinin 1300 hanenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen enerji tasarrufu sağlayacağını söyledi.

Özyurt, hem içten yanmalı hem de hibrit ve elektrikli araçları tam esneklikle bir arada üretebilecek Türkiye'deki tek entegre yapı konumuna geldiklerini sözlerine ekledi.

