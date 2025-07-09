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Galatasaray İlkokulu kura çekilişi sona erdi: İşte kazananlar listesi

Galatasaray İlkokulu 1. sınıf kura çekimi sonuçlandı.

09 Temmuz 2025 | 11:06
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2025 | 13:25
Galatasaray İlkokulu kura çekilişi sona erdi: İşte kazananlar listesi

Galatasaray İlkokulu 1. sınıf kura çekimi 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de noter ve yetkililer huzurunda başlamıştı. 

Sınırlı kontenjan nedeniyle sadece 50 öğrenci asil olarak belirlendi. Yedek liste olmayacak.

İşte kazananlar:

 

Kura çekilişinin canlı yayınını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

Sonuçlar nerede?

Kura sonuçları aynı gün içinde www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr adreslerinde.

Kayıt takvimi: Kazanan öğrencilerin velileri, 10-11-12 Temmuz’da kayıt beyanında bulunacak. Kontenjan dolmazsa, 14 Temmuz’da yeniden kura çekilecek.

Not: Başka bir okulda 1. sınıfa kayıt yaptırmış öğrenciler kazansalar dahi kesin kayıt hakkı kazanamaz.

 

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