Galatasaray İlkokulu 1. sınıf kura çekimi 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de noter ve yetkililer huzurunda başlamıştı.
Sınırlı kontenjan nedeniyle sadece 50 öğrenci asil olarak belirlendi. Yedek liste olmayacak.
İşte kazananlar:
Kura çekilişinin canlı yayınını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
Sonuçlar nerede?
Kura sonuçları aynı gün içinde www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr adreslerinde.
Kayıt takvimi: Kazanan öğrencilerin velileri, 10-11-12 Temmuz’da kayıt beyanında bulunacak. Kontenjan dolmazsa, 14 Temmuz’da yeniden kura çekilecek.
Not: Başka bir okulda 1. sınıfa kayıt yaptırmış öğrenciler kazansalar dahi kesin kayıt hakkı kazanamaz.