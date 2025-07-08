Galatasaray İlkokulu kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Galatasaray İlkokulu kura çekiliş tarihi

Her yıl binlerce ailenin hayallerini süsleyen Galatasaray İlkokulu birinci sınıf kuraları için heyecan dorukta. Sınırlı kontenjan nedeniyle yalnızca 50 öğrencinin kura ile kabul edildiği okula, her sene olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi, başvuruda bulunan veliler ve minik öğrenciler tarafından merakla bekleniyor.

Galatasaray İlkokulu kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Galatasaray İlkokulu kura sonuçları henüz açıklanmadı. Galatasaray İlkokulu birinci sınıf için kura çekilişi, 09 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de, Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle gerçekleşecektir.

Galatasaray İlkokulu kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek, kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinde yayınlanacak.

Kayıtlar ne zaman?

Kurayla belirlenen aday öğrencilerin velileri (anne, baba veya yasal vasi) 10-11-12 Temmuz 2025 tarihlerinde Galatasaray İlkokulu’na kayıt yaptıracaklarını beyan edeceklerdir.

Kayıt beyan süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde, başvuru listesindeki adaylar arasında 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 11.00'de yeniden aynı yerde ve aynı yöntemle kura çekilişi yapılır.

İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrenci ya da öğrencilerin kayıt beyanı 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü yapılır.

Kura çekilişlerinin, yedek aday belirlenmeden yapılması nedeniyle; ikinci kuradan sonra kazanan adayın/adayların kayıt beyanı yapmaması durumunda ise 50 kişilik kontenjan dolana kadar kura çekilişleri birer gün arayla tekrarlanır.

Kesin Kayıtlar:

Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre Galatasaray İlkokulu Müdürlüğünce www.gsi.gsu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında herhangi bir ilkokulun 1.sınıfına kayıt yaptırmış ve devam etmiş olduğu tespit edilen aday öğrenciler kurada kazansalar ve kayıt beyanında bulunsalar bile kesin kayıtları yapılmaz.