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  • Geçen ay Türkiye pazarına girmişti: Kasım kampanyasını duyurdu

Geçen ay Türkiye pazarına girmişti: Kasım kampanyasını duyurdu

DFKS geçen ay toplam 6 modelle girdiği Türkiye pazarında kasım ayına ilişkin özel bir kampanya başlattığını duyurdu.

18 Kasım 2023 | 21:30
Son Güncellenme: 18 Kasım 2023 | 21:52
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Geçen ay Türkiye pazarına girmişti: Kasım kampanyasını duyurdu

Çinli otomobil üreticilerinden DFSK Motor, Ekim ayında 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına başlamıştı.

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DFKS'nin Türkiye'de satışına başladığı binek araçlardan ikisi Fengon 5 ve Fengon 500... (Fotoğraf: Fengon 500)
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DFKS kasım kampanyasını duyurdu

DFKS kasım kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Coupe SUV Fengon 5 için 300 bin TL'ye kadar yüzde sıfırdan başlayan faiz oranları uygulanırken, peşin alımlarda ise 70 bin TL nakit alım desteği sağlanıyor.
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C31

C31

DFSK'nin ticari ürün gamında bulunan C31 pick-up için de faizsiz kredi imkanı ve 48 aya varan vade seçenekleri ya da 40 bin TL'lik takas desteği bulunuyor.
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EC31

EC31

Şirketin elektrikli kamyoneti EC31 ile elektrikli van modeli EC35 de yüzde sıfırdan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vade veya 40 bin TL'lik takas desteğiyle kasım ayı kampanyasına dahil oldu. Açıklamaya göre DFSK'nin EC31 ve EC35 modellerini kampanya ile satın almak isteyenlere 'DFSK Duvar Tipi Şarj Ünitesi' de hediye ediliyor. ​​​​​​​
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