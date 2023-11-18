Çinli otomobil üreticilerinden DFSK Motor, Ekim ayında 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına başlamıştı.

1 DFKS'nin Türkiye'de satışına başladığı binek araçlardan ikisi Fengon 5 ve Fengon 500... (Fotoğraf: Fengon 500)

2 DFKS kasım kampanyasını duyurdu Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Coupe SUV Fengon 5 için 300 bin TL'ye kadar yüzde sıfırdan başlayan faiz oranları uygulanırken, peşin alımlarda ise 70 bin TL nakit alım desteği sağlanıyor.

3 C31 DFSK'nin ticari ürün gamında bulunan C31 pick-up için de faizsiz kredi imkanı ve 48 aya varan vade seçenekleri ya da 40 bin TL'lik takas desteği bulunuyor.