İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Cumhuriyetimizin 100. yılı vurgusuyla “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi”nin açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; “Gelecek, kesinlikle kadının gücüyle aydınlanacaktır. El ele, kol kola ve özellikle Yönetim Kurulunda Kadın Derneğimizin de bu yöndeki adımlarını da bir nevi kutsal bir yere taşıyarak ‘varız, buradayız ve hazırız’ diyoruz. Hep birlikte olacağız ve hep birlikte ileriye doğru koşacağız.” dedi.

Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin de; “Çeşitliliği ve eşitliği benimsemiş bir toplumsal kültürü oluşturmanın yollarını ve iyi örneklerini konuşmak için Cumhuriyetimizin 100. yılından daha anlamlı bir zaman olamazdı. Zirvemizin hedeflediği toplumsal değişime inanarak, kapsayıcı politikalar yapan ve uygulayan kurumlarla ve liderlerle ülkemizde hedeflediğimiz dönüşümü gerçekleştirebilir, Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına hazır olabiliriz.” diye konuştu.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil ise, "Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlarken ve ikinci yüzyılımıza hızla ilerlerken, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi” inanıyorum ki burada yarattığımız bu güç bir programın çok ötesinde bir etki yaratıyor. Bu güçlü zincir ve bakış açısı büyüyor, birbirimize verdiğimize destek ile biz toplumda daha çok yönetici ve lider role talip olacağız, aday olacağız. Bu destekle o rollere güvenle geleceğiz ve aldığımız yetki ile ülkemizi daha eşit daha vicdanlı ve daha sürdürebilir bir seviyeye taşıyacağız” dedi.

Zirve kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet'in Kazanımları, Bugünün ve Geleceğin Perspektifinden Kadın Meselesi” oturumunda; yönetimde kadın ve eşitlik konularına dikkat çeken Araştırmacı-Yazar Bekir Ağırdır; “Hem aklın hem yüreğin bir arada çalıştığı yeni bir yönetim modeline ihtiyacı vurgulayarak toplumsal dönüşüme ve barışa ihtiyacımız var. Bu güç ve şefkat ile yeni yönetim modeli gerçekleşecek.” diye konuştu.

MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Soysal da " Yönetimde Kadın Olmak: Uzun İnce Bir Yol” oturumunda kadınların yönetimde kadın olmanın zorluklarını paylaştı.

Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi'nin konuşmacıları arasında; Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Öğretim Üyesi Leyla Keser Berber ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu LL.M, Unlearn Academy Kurucu Üyesi Dr. Ecmel Ayral, Because Impacts Kurucu Ortak ve CEO’su, Portekiz Eski Kültür Bakanı Graça Fonseca, İş Girişim Sermayesi, Akmerkez GMYO, Fark Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Özge Bulut Maraşlı, Senarist ve Yönetici Melis Civelek, Yönetmen Hakan Kırvavaç (Ketche), Gold Yapım Kurucusu ve Sahibi Faruk Turgut, The Female Capitalist Sahibi ve Kurucusu Christine Brown-Quinn yer aldı.

Yönetimde Daha Çok Kadın: Kotalı mı? Kotasız mı?

Üç farklı salonda, 47 konuşmacı ile gerçekleşen Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi'nde Aclan Acar Stratejik Danışmanlık Kurucusu Aclan Acar, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplumbilimleri Fakültesi Dekanı, Oxford Üniversitesi CRIC Merkezi Kıdemli Üyesi, GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, YKKD Yönetim Kurulu Başkanı, Mentor Danışmanlık Kurucu Ortak, INSEAD Business School Koçluk Lideri Hande Yaşargil’in katılımıyla "Yönetimde Daha Çok Kadın: Kotalı mı? Kotasız mı?" sorusuna cevap aradıkları münazara oturumu oldu. Oturumda gerçekleştirilen "Yönetimde Daha Çok Kadın: Kotalı mı? Kotasız mı?" oylamasında; 249 evet oyu ile “kota” kazandı.