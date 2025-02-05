Global Yatırım Holding Meksika pazarına göz dikti

Meksika’nın Yukatan Eyaleti’ndeki Altura de Progreso Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne eklemek için görüşmeler yapan Global Yatırım Holding, bu alandaki tecrübesini Meksika’ya da taşıyarak, ülkenin ‘Maya Rönesansı’ projesi ile turizm potansiyelini artırma hedefine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 19 ülkeden 32 kruvaziyer limanıyla dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), portföyüne Meksika’yı de eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Maya uygarlığının en önemli merkezlerinden olan ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan Meksika’nın Yukatan Eyaleti’nde yer alan Altura de Progreso Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne eklemek için görüşmeler yapan şirket, ülkenin ‘Maya Rönesansı’ projesi ile turizm potansiyelini artırma hedefine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yucatan Eyaleti Hükümeti, Altura de Progreso Limanı'nın 80 hektar genişletilmesi için 7.9 milyar pesoluk bir yatırım üzerinde çalışıyor. Meksika basınında yer alan haberlere göre Yukatan Valisi Joaquín Díaz Mena ile görüşen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Altura de Progreso Limanı’nın büyük yeteneklerini ve küresel kruvaziyer rotasında önemli bir destinasyon olma potansiyelini vurguladı. Kutman, Global Ports Holding’in bu iddialı projenin başarısını sağlamak için strateji ve bilgi paylaşmaya istekli olduğunu da ifade etti.

Yukatan Valisi Joaquín Díaz Mena ise, limana yapılacak yatırımın Progreso yakınlarındaki Maya topluluklarına ulaşması, istihdam yaratması ve yaşam koşullarını iyileştirmesinin faydalarına dikkat çekti. Vali Mena, yatırım ile daha iyi ücretli işlerin artacağını ve daha fazla turist geleceğini kaydederek, bunun bölgedeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.



