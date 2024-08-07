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Goldman CEO’sundan faiz ve resesyon mesajı

Wall Street’in en büyük bankalarından Goldman Sachs İcra Kurulu Başkanı David Solomon "Sonbaharda Fed'den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz" dedi.

07 Ağustos 2024 | 10:22
Goldman CEO’sundan faiz ve resesyon mesajı

New York merkezli Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürmek için acil adımlar atmaktan kaçınacağını öngördü.

Bloomberght'de yer alan habere göre Solomon verdiği röportajda, "Eylül ayından önce bir şey göreceğimizi beklemiyorum. Ekonomi yolunda devam edecek ve muhtemelen bir resesyon görmeyeceğiz. Şu anda gördüğümüz ekonomik verilere ve Fed'in mesajlarına dayanarak, sonbaharda bir veya iki indirim görmemizin muhtemel olduğunu düşünüyorum" dedi.

CEO, piyasaların geçen hafta Japonya merkez bankasının ülkenin borçlanma maliyetlerini artırma kararıyla sarsıldığını söyledi. Bu hareket, birçok yatırımcıyı Japonya'da düşük faiz oranlarından borç alıp başka yerlerde daha yüksek getirili varlıklar satın aldıkları sözde carry trade'lerini iptal etmeye zorladı.

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Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
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