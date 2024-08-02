Gözler temmuz enflasyonunda: Beklentiler ne? (2 Ağustos)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Peki beklentiler ne?

AA Finans'ın temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.

HAZİRAN ENFLASYONU NE KADAR?

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda aylık yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: