ARA
Bist 100
5572,09
0,33%
Bist 100
Dolar/TL
23,4472
1,4016%
Dolar/TL
Euro/TL
25,2338
1,2101%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0761
-0,2193%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1479,8
1,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu

Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan oldu.

09 Haziran 2023 | 08:05
Son Güncellenme: 09 Haziran 2023 | 08:14
0
Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atama ile Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu.

Dr. Hafize Gaye Erkan ​​​​​​​kimdir?

İstanbul'da 1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.

Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.

 

İlgili Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Şahap Kavcıoğlu'na yeni görev
Şahap Kavcıoğlu'na yeni görev
0
  • ALTIN GRAM - TL 1479,8 1,26%
  • ALTIN ONS 1962,98 -0,15%
  • BIST 100 5572,09 0,33%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,4472 1,4016%
  • EURO/TURK LIRASI 25,2338 1,2101%
  • EURO/USD 1,0761 -0,2193%
  • INGILIZ STERLINI 1,25481 -0,09634%
  • JAPON YENI 139,602 0,488%
  • KANADA DOLARI 1,33357 -0,15349%
  • RUS RUBLESI 82,62 0,7438%
Günün En Çok Okunanları
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın rekora doymuyor
Altın rekora doymuyor
Turizmciler 9 günlük tatille 'bayram' edecek
GERİ
İLERİ
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın rekora doymuyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL