NTV'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde finans üzerine önemli çalışmaları bulunan Hafize Gaye Erken, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi, öğle saatlerinde ise Ankara'ya geçti. Yine habere göre Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir? İşte Hafize Gaye Erkan'ın kariyeri ve biyografisi...

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Türk ekonomist, bankacı ve mühendis Hafize Gaye Erkan 1982 İstanbul doğumlu (Wikipedia). 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Linkedin'de yer alan bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olan Erkan, Princeton Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği alanında doktora yaptı. Harvard Business School'un İleri Yönetim Programı ve Stanford Graduate School of Business Liderlik Yönetici Programı mezunu.

REKOR PUANLA BOĞAZİÇİ'Nİ BİTİRDİ

Boğaziçi Üniversitesi'nin mezunlar bölümünde ayrıca şu bilgiler var:

"Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne Üniversite Giriş Sınavı'nda 26. olarak girdi; 2001 yılında rekor bir puanla mezun oldu. Princeton Üniversitesi tarihinde doktora programını bir yılda bitiren ilk öğrenciydi.

Aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu dokuz üniversiteden burs teklifi alan Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Her yıl sadece iki kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip olan Erkan doktorada tercihini finans mühendisliğinden yana kullandı"

'PRINCETON TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ'

Boğaziçi'nin sitesinde ayrıca Erkan'ın Princeton tarihini değiştirdiği yazılı: İki yıl süren ve 12 dersten oluşan doktora programını bir yılda tamamlayan Erkan, 246 yıllık geçmişi olan ve dünyaya yön veren birçok ünlü ismi mezun eden Princeton'ın tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. ABD'nin "en genç finans profesörü" unvanını alan Erkan'ın bu başarısıyla üniversite yönetimi iki asırı aşan tarihindeki mezuniyet sistemini değiştirerek mezuniyet zorunluluğunu iki yıldan bir yıla indirdi. Goldman Sachs’ın da aralarında olduğu pek çok finans kuruluşunda çalışan Erkan’a 2014’te First Republic Bank’tan iş teklifi geldi. First Republic Bank'ta Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra, Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı unvanlarını da alan Erkan, üç yıllık başarısının ardından 36 yaşında 'Başkanlık' görevine getirildi.

FİRST REPUBLIC BANK, ARDINDAN MARSH

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in makalesine göre Gaye Hafize Erkan First Republic Bank’ta (Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın kapatılmış ve JP Morgan Mayıs 2023'te iflas eden First Republic Bank'ı satın almıştı.) eş CEO’luk görevini 6 ay sürdürdü ve Aralık 2021'de görevi bıraktı. ABD'de ekonomi çevrele­rinde 'Müthiş Türk kızı' ola­rak anılan Erkan'ın son durağı ise risk, strateji ve insan alan­larında dünyanın önde gelen profesyonel hizmetler firma­sı olan 85 binden fazla çalışanı bulunan Marsh oldu. Erkan, sigorta devinin yönetim kuru­luna atandı. Geçtiğimiz hafta yenilenen yönetimde yine üyelik görevini üstlendi.

BİYOGRAFİSİNDEN

Hafize Gaye Erkan'ın biyografisinde ayrıca şu bilgiler var:

Bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon alanlarında uzmanlığa sahip, kendini kanıtlamış bir finansal hizmetler lideridir. First Republic Bank'ta yaklaşık sekiz yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi görevlerde bulunmuştur.

Daha önce, Goldman Sachs'ta neredeyse 10 yıl geçirmiştir. Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak, büyük ABD bankalarının ve sigorta şirketlerinin Yönetim Kurullarına ve üst yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yapmıştır.

Mart 2022'de Fortune 500 firması Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katılan Erkan, 2019'dan şirketin 2021'de LVMH tarafından satın alınmasına kadar Tiffany & Co. şirketinin Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştır. Ayrıca Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapmaktadır.

2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçilmiştir. 2018 yılında San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listelerine seçilmiştir. San Francisco Business Times'ın 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında Başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadındır.