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Hazine bugünkü ihalede 1,9 milyar lira borçlandı

21 Kasım 2022 | 15:49
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:12
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Hazine bugünkü ihalede 1,9 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 919,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ihalede, 4 yıl (1274 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 4 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 920 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 425 milyon lira, net satış 1 milyar 319,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 811 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 1 milyar 919,5 milyon lira borçlandı.
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