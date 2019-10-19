İhracatın yarısını tek başına sırtlıyor
Savunma ve havacılık sanayisinin üssü haline gelen Ankara, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörde en fazla ihracatı gerçekleştiren il olma ünvarnrn korumayı sürdürdü.
Türkiye, bu yılın ilk dokuz ayında savunma sektöründe 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparken, Ankara bu ihracatın 825 milyon dolarlık kısmını tek başına gerçekleştirdi.
Ankara’yı 490 milyon dolarlık ihracatla İstanbul izledi. Savunma ve havacılık sanayisinin lider kenti haline gelen Ankara’da bu sektöre yönelik yatırımlar büyürken, ihracat rakamları da artmaya devam ediyor.
Türkiye’de hızla büyümeye devam eden savunma ve havacılık sanayisi, geçtiğimiz yıl ihracat performansını yüzde 17 oranında artırırken, 2018 yılını 2 milyar 35 milyon 334 bin dolarlık rekorla kapatmıştı. Ankara’daki ihracat hamlesiyle, savunma sanayiinin 2019 yılını da yeni bir rekorla kapatması bekleniyor.
YÜZDE 44’Ü ANKARA’DAN
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında 625 milyon 777 bin dolarlık ihracata imza atan Başkent, bu yılın aynı dönemindeki ihracat rakamını yüzde 32’lik artışla 825 milyon 313 bin dolara çıkarttı.
Türkiye genelinde, bu dönemdeki ihracat rakamı 1 milyar 855 milyon 274 bin dolar olarak açıklanırken, Ankara, tüm Türkiye genelindeki savunma ihracatının yüzde 44’ünü gerçekleştirmiş oldu.
Yılın ilk dokuz ayındaki ihracat rakamlarında Ankara’ya en fazla yaklaşan il ise İstanbul oldu. İstanbul’un ilk dokuz aydaki savunma ve havacılık sanayii ihracat rakamı, 490 milyon 364 bin dolar olarak açıklandı.
Savunma ve havacılıkta Ankara’nın başarısına en büyük katkı ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, FNSS, Nurol Makina ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’ndan geldi.
ŞİRKETLER İHRACAT YAPIYOR
Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, yurtiçi ve yurtdışı pekçok farklı alanda ürün üretiyor. Hürkuş, Hürjet, ANKA İHA gibi Türkiye için stratejik öneme sahip ürünleriyle ön plana çıkan TUSAŞ, Milli Muharip Uçak projesiyle de ihracat hamlesini uzun yıllar artırarak devam ettirmeyi planlıyor.
Son yıllarda kamikaze drone ailesi ile yurtiçi ve yurtdışında adını duyuran Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) deniz ve denizaltı platformlarına yönelik geliştirdiği sistemlerle ihracat kapısını aralıyor.
Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları için komuta kontrol ve savunma teknolojileri üretiminin yanı sıra her türlü kara, deniz, hava platformu için yerli katkı oranı yüksek simülatörler üreten HAVELSAN, seçim sistemleri, tapu kadastro işlemleri ve ulusal yargı ağı gibi projeler ile de öne çıkıyor.
FÜZE İHRACATÇISI ROKETSAN
Roket ve füze sistemleri ile ülke savunmasına hizmet eden Roketsan, bu alandaki teknolojik çözümleriyle Türkiye’nin önemli ihracatçı kurumları arasında yer alıyor. Roketsan, kara, hava ve deniz sistemlerine yönelik ürünlerinin yanı sıra navigasyon teknolojisi üzerine de çalışıyor.
Paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayan kara savunma sistemleri firması olan ve farklı ülkeler tarafından tercih edilen FNSS, bugüne kadar 4 binin üzerinde zırhlı muharebe aracını kullanıcılarına teslim etti.
YURTDIŞINA SİLAH SATIYOR
Ürünlerinin yaklaşık yüzde 35’ini yurtdışına ihraç eden Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, silah, mühimmat ve patlayıcı maddeleri yurtiçi ve yurtdışı için üretmeyi sürdürüyor.
MKE aynı zamanda, malzeme, tesisat, motorlu ve motorsuz araç ve gereç, alet ve yedeklerini de imal ediyor. Merkezi Ankara olan ve savunma sanayisinde söz sahibi olan firmalardan biri de Nurol Makina.
Şirket, 4×4 segmentinde zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve özel amaçlı platformların özgün sistem tasarımlarını yapıyor.
93 AR-GE merkezi, 29 tasarım merkezi, yedi teknoloji geliştirme bölgesi ve 13 organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Ankara, savunma ve havacılık sanayi firmalarının yaklaşık yüzde 60’ına ev sahipliği yapıyor.
Türkiye’nin ilk 500 firması içinde yer alan 11 savunma ve havacılık sanayi firmasının ise 6’sı Ankara’da faaliyet gösteriyor.
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