III. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası “Harekete Geçme Zamanı” teması ile gerçekleştirilecek

Finlandiya Büyükelçiliği, Business Finland ve İstanbul Sanayi Odası’nın değerli katkıları ile düzenlenen III. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, 7 – 9 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul ve 9 Kasım Ankara’da gerçekleştirilecek. COP 28’in hemen öncesinde gerçekleştirilecek III. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, küresel gündemdeki gelişmelerin değerlendirilmesine fırsat sağlarken, aynı zamanda Avrupa Birliği ve Kuzey Avrupa ülkeleri temsilcilerinin vizyon ve deneyimlerini aktarmaları için uygun bir zemin yaratacak.

DÖNGÜSEL EKONOMİ ANLAYIŞI...

Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde attığı önemli adımları döngüsel ekonomi perspektifinden gündeme taşıyacak etkinlik ile endüstriyel süreçlerde değer zincirlerinin, üretim ve hizmetlerin, tüketim alışkanlıklarının döngüsel ekonomi anlayışıyla yeniden kurgulamasının kolaylaştırılması hedefleniyor. III. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası kapsamında sürdürülebilir üretim, ikiz dönüşüm, üretim süreçlerinde karbonsuzlaşma, sürdürülebilir malzemeler, döngüsel ekonomi iş modelleri, döngüsel tedarik zinciri, yeşil satın alma, yeşil dönüşümde OSB’lerin rolü ve eko-endüstriyel alanlar gibi ana başlıklar ülkemizin yanı sıra çeşitli ülkelerdeki uzman ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirecek konular arasında yer alıyor.