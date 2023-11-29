Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararları ve yüksek faiz oranları sebebiyle ikinci el araç fiyatlarında 3 yılın ardında düşüş yaşanırken, gözler 2024 yılına çevrildi.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Geride bıraktığımız yaz döneminin ilk aylarında gerilemeye başlayan ikinci el piyasasının Eylül ve Ekim aylarında daha fazla daralması, fiyatların da aynı paralelde gerilemesiyle sonuçlandı. Daralma sürecinin başladığı yaz aylarından itibaren bugüne ikinci el piyasasında %10 ile 15 segment ve markalara göre değişen indirimler görmekteyiz. En çok C segment araçlar tercih edilirken, fiyat düşüşlerinden en çok etkilenen segment yine C segment oldu.

Piyasada fiyat yükselişleri hemen kabul edilirken, fiyat düşüşlerinin yerleşmesi biraz zaman alabiliyor. Öte yandan yakın geçmişte daha yüksek maliyetlerle alınmış ve fiyat düşüşlerinden negatif anlamda etkilenmiş araçlar da var. Dolayısı ile reel piyasa ve online platformlar arasında bir miktar fiyat fark vardı. Ancak bu süreç artık tamamlanmış durumda. Fiyatlarda denge sağlandı ve yeni fiyatlar kabul görmeye başladı. Düşük rakamlardan araç satmak aynı zamanda düşük fiyattan araç alma fırsatı da sunduğundan, reel piyasa ve internet ortamı denk seviyelere gelmeye başladığını gözlemliyoruz." dedi.

"Fiyatlarda ufak ufak yukarı yönlü artışlar yaşanabilir"

Doğru zamanda en uygun rakama otomobil almak isteyen ve bekleme halinde olan bir talep olduğuna işaret eden Ertemel, "Bu konuya dair herkesin merak ettiği soru: “Otomobil fiyatları daha da düşer mi?” oluyor. Hem sıfır hem ikinci el otomobilde ulaşabileceğimiz en uygun fiyatlar noktasındayız. Bundan sonrasında fiyatlar daha da düşmeyecektir. Hatta artan maliyetler sebebiyle, fiyatlarda ufak ufak yukarı yönlü artışlar yaşanabilir. Otomobil almak için doğru zaman mı sorusu bizlere sorulduğunda, verdiğimiz cevap daima “otomobil almak için en doğru zaman, bu zaman.” İkinci el ve sıfır otomobil piyasası oldukça cazip fırsatlar var. Yeni yılda fırsat ortamı, indirimler ve kampanyalar sonlanacaktır. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız bu çok avantajlı dönemden bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilirler.” diye konuştu.

Otomerkezi.net CEO’su Karakaş: 2024’te artışa hazır olun

Marka-model bazlı olarak ortalama yüzde 20’ye kadar düşen ve bazı modellerde yüzde 30’a yakın fiyat düşüşlerine sahne olan ikinci el araç pazarında fiyatlarda daha fazla düşüşün mümkün olmayacağına dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise, “Tabiri caizse ikinci el otomobil fiyatlarında en dipteyiz. Yüksek faiz ortamı ve mevcut stok maliyetleriyle satıcılar fiyat düşüremeyecek noktaya geldi. Hatta bazı araçların fiyatları geçtiğimiz kış ayları seviyesine yaklaştı. Yıl sonu atmosferiyle birçok kredi, vade seçeneği sunabilen kurumsal şirket mevcut. Maalesef 2024 yılında bu tablo devam etmeyecektir. Tüketicimiz yeni yılda artışa hazırlıklı olsun. Finansman çıkmazı nedeniyle pazar daralma endişesi taşıyor.” açıklamasını yaptı.

Yeni yıl ile birlikte hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç fiyatlarının tekrar yükseliş trendine gireceğini öngördüklerini söyleyen Karakaş, “Fiyatların yükselişi karşısında otomobil alımı için ihtiyaç olan finansman modellerinin yokluğu, ikinci el araç pazarında önümüzdeki yıl belirli oranda daralmaya neden olacaktır ki sektörde de genel bir endişenin hakim olduğunu görüyoruz. Ancak bankaların kredi verme iştahı artarsa daha stabil bir pazardan söz edebiliriz. Şu anda bazı marka ve modellerde neredeyse geçtiğimiz kış gördüğümüz seviyelere yakın fiyatlarla karşılaşıyoruz.” dedi.







