İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model

Elektrikli araç üreticisi BYD (Build Your Dreams), ekim ayında gerçekleştirdiği marka lansmanının ardından Türkiye'deki ilk modeli olan BYD ATTO 3'ü yollara çıkartmış durumda.
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BYD İLGİDEN MEMNUNBYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun bir süre önce yaptığı açıklamada Türk tüketicisinin yeni ve teknolojik olan her şeye çok hızlı adapte olduğunu ve ilgi gösterdiğini belirtmiş ve ilgiden memnun olduklarını söylemişti.
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4 BAYİ İLE BAŞLADIBYD Türkiye'de ilk olarak İstanbul'da iki, Ankara ve İzmir'de birer adet olmak üzere toplam 4 bayi ile satışa başladık. 2024 yılında ise bayi sayısının 20'nin üzerine çıkması bekleniyor.
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2024 İLK ÇEYREKTE GELECEK MODELLERBYD 2024 yılının ilk çeyreğinde ise ATTO 3'ün ardından Türkiye pazarına 2 yeni modelini daha getirmeye hazırlanıyor.
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BYD SEAL2024'ün ilk çeyreğinde getirilecek bir diğer model ise BYD Seal. BYD, 2024 için 10 bin adetlik satış elde etmeyi hedefliyor.
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BYD HANBYD açıklamasına göre E segmentinde konumlanan sportifi model BYD HAN 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor; WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 521 kilometre, şehir içi kullanımda ise 662 km menzil sunuyor.
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