ARA
Bist 100
7841,46
-0,25%
Bist 100
Dolar/TL
28,523
0,2029%
Dolar/TL
Euro/TL
30,4239
-0,0437%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0672
0,0703%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1796,09
0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model

İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model

Türkiye pazarına giriş yapan elektrikli araç üreticisi BYD, bir süre önce C SUV segmentindeki ilk modeli ATTO 3'ü yollara çıkartmıştı. BYD, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2 yeni modeli daha Türkiye piyasasında satışa sunmaya hazırlanıyor.

09 Kasım 2023 | 12:15
Son Güncellenme: 09 Kasım 2023 | 16:40
0
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model

Elektrikli araç üreticisi BYD (Build Your Dreams), ekim ayında gerçekleştirdiği marka lansmanının ardından Türkiye'deki ilk modeli olan BYD ATTO 3'ü yollara çıkartmış durumda.

1
BYD İLGİDEN MEMNUN

BYD İLGİDEN MEMNUN

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun bir süre önce yaptığı açıklamada Türk tüketicisinin yeni ve teknolojik olan her şeye çok hızlı adapte olduğunu ve ilgi gösterdiğini belirtmiş ve ilgiden memnun olduklarını söylemişti.
2
4 BAYİ İLE BAŞLADI

4 BAYİ İLE BAŞLADI

BYD Türkiye'de ilk olarak İstanbul'da iki, Ankara ve İzmir'de birer adet olmak üzere toplam 4 bayi ile satışa başladık. 2024 yılında ise bayi sayısının 20'nin üzerine çıkması bekleniyor.
3
2024 İLK ÇEYREKTE GELECEK MODELLER

2024 İLK ÇEYREKTE GELECEK MODELLER

BYD 2024 yılının ilk çeyreğinde ise ATTO 3'ün ardından Türkiye pazarına 2 yeni modelini daha getirmeye hazırlanıyor.
4
BYD HAN

BYD HAN

2024'ün ilk çeyreğinde getirilmesi planlanan modellerden biri BYD HAN
5
BYD SEAL

BYD SEAL

2024'ün ilk çeyreğinde getirilecek bir diğer model ise BYD Seal. BYD, 2024 için 10 bin adetlik satış elde etmeyi hedefliyor.
6
BYD HAN

BYD HAN

BYD açıklamasına göre E segmentinde konumlanan sportifi model BYD HAN 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor; WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 521 kilometre, şehir içi kullanımda ise 662 km menzil sunuyor.
7
BYD SEAL

BYD SEAL

BYD SEAL ise BYD'nin D segmenti temsilcilerinden. BYD'nin daha önceki açıklamalarına göre Sportif tasarıma sahip BYD SEAL, 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile sunulacak. BYD SEAL ayrıca 230 kW arkadan itişli (313 HP) ve 390 kW (530 HP) dört çeker sürüşlü versiyonlarla tercih edilebilecek. BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunacak.
8
BYD HAN

BYD HAN

0
  • ALTIN GRAM - TL 1796,09 0,26%
  • ALTIN ONS 1958,58 0,07%
  • BIST 100 7841,46 -0,25%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,523 0,2029%
  • EURO/TURK LIRASI 30,4239 -0,0437%
  • EURO/USD 1,0672 0,0703%
  • INGILIZ STERLINI 1,2223 0,0401%
  • JAPON YENI 151,329 -0,028%
  • KANADA DOLARI 1,38095 0,00941%
  • RUS RUBLESI 91,675 -0,5478%
Günün En Çok Okunanları
La Nina kışı geliyor haberleri doğru mu? Bir profesöre göre hayır
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Türkiye'de en çok satılan Çin otomobil marka ve modelleri
Türkiye'de en çok satılan Çin otomobil marka ve modelleri
Bir sigara grubuna daha zam geldi
GERİ
İLERİ
La Nina kışı geliyor haberleri doğru mu? Bir profesöre göre hayır
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Bir Google yönetici koçuna göre en başarılı liderlerin 4 ortak özelliği
Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine düşen gök taşının değeri arttı
Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde
Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu
Türkiye'de en çok satılan Çin otomobil marka ve modelleri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL