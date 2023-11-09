İlk modeli satışa çıkmıştı: 2024'te Türkiye'ye getireceği 2 model

Elektrikli araç üreticisi BYD (Build Your Dreams), ekim ayında gerçekleştirdiği marka lansmanının ardından Türkiye'deki ilk modeli olan BYD ATTO 3'ü yollara çıkartmış durumda.

1 BYD İLGİDEN MEMNUN BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun bir süre önce yaptığı açıklamada Türk tüketicisinin yeni ve teknolojik olan her şeye çok hızlı adapte olduğunu ve ilgi gösterdiğini belirtmiş ve ilgiden memnun olduklarını söylemişti.

2 4 BAYİ İLE BAŞLADI BYD Türkiye'de ilk olarak İstanbul'da iki, Ankara ve İzmir'de birer adet olmak üzere toplam 4 bayi ile satışa başladık. 2024 yılında ise bayi sayısının 20'nin üzerine çıkması bekleniyor.

3 2024 İLK ÇEYREKTE GELECEK MODELLER BYD 2024 yılının ilk çeyreğinde ise ATTO 3'ün ardından Türkiye pazarına 2 yeni modelini daha getirmeye hazırlanıyor.

4 BYD HAN 2024'ün ilk çeyreğinde getirilmesi planlanan modellerden biri BYD HAN

5 BYD SEAL 2024'ün ilk çeyreğinde getirilecek bir diğer model ise BYD Seal. BYD, 2024 için 10 bin adetlik satış elde etmeyi hedefliyor.

6 BYD HAN BYD açıklamasına göre E segmentinde konumlanan sportifi model BYD HAN 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor; WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 521 kilometre, şehir içi kullanımda ise 662 km menzil sunuyor.

7 BYD SEAL BYD SEAL ise BYD'nin D segmenti temsilcilerinden. BYD'nin daha önceki açıklamalarına göre Sportif tasarıma sahip BYD SEAL, 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile sunulacak. BYD SEAL ayrıca 230 kW arkadan itişli (313 HP) ve 390 kW (530 HP) dört çeker sürüşlü versiyonlarla tercih edilebilecek. BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunacak.