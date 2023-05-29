İş dünyasından seçim sonrası mesajlar

İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün yapılan ikinci tur seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiğini kaydederek, iki hafta önceki milletvekilliği seçiminde parlamentoya girmeye hak kazanan siyasi partileri ve milletvekillerini yeniden kutladı.

Turan, "Seçim sonrasında yeni yürütme ve yasama organlarının ülkemizin ekonomik, demokratik, sosyal ve çevresel açıdan gelişmişlik düzeyini uluslararası standartlarda önde bir konuma yükseltecek adımları hızla hayata geçirmesi önem taşıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEİK: "Üretmeye ve ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin iradesiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ı tebrik ederek, sonucun Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Olpak, "Yeni dönemde Türkiye'nin önemli gündemlerinden birisi de istikrar içinde dengeli ekonomik kalkınmanın devamı olacaktır. İş dünyası olarak, seçim gündemi sonrasında, her zaman olduğu gibi daha fazla yatırım ve ihracat yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ticari diplomasi faaliyetlerimizle dış ekonomik ilişkilerimizi dünyanın dört bir yanında daha fazla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

İSO: "Artık ülkemizin temel meselelerine odaklanma zamanı"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise Türk milletinin demokrasi geleneğine yakışır bir olgunlukla, 14 günün ardından yapılan ikinci tur seçimlerinde ülkeyi 5 yıl daha yönetme yetkisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Bahçıvan, "Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Şimdi artık ülkemizin temel meselelerine odaklanma zamanı. Hep birlikte, ekonomimizi gelişmiş bir noktaya taşıyarak huzurlu bir refah toplumu için çalışma vakti." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB: "Daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu sonuçlarına ilişkin, "Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de bir defa daha milli iradenin tecelli ettiğini ve milletin ferasetiyle tercihini yaptığını bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında milletimiz geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı."

İSTİB: "Milletimiz tercihini istikrardan, istihdamdan ve üretimden yana koydu"

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz da bugün tarihin en önemli dönüm noktalarından birisine tanıklık ettiklerini belirterek, yüksek katılımın önemine değindi.

Türkiye'nin 20 yılı aşan AK Parti iktidarıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam etme iradesini tekrar gösterdiğini aktaran Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu seçim sonuçları, çok partili hayatımızın kesintisiz en uzun iktidarının yeni bir rekorla devam edeceğini gösteriyor. Aziz milletimizin iradesi istikrardan, istihdamdan, üretimden, ihracat ve büyümeden, kısaca Türkiye Yüzyılı'ndan tarafa tecelli etti. 27 Mayıs darbesinin 63. yıl dönümünün ertesi günü milletimiz, Büyük Türkiye hedefiyle Türkiye Yüzyılı'na yürümeyi seçmiştir. Bu seçimlerin önemli bir tarafı da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gerçekleşmiş olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihin en kanlı savaşlarının gerçekleştiği, dünyanın birkaç kez yıkılıp tekrar kurulduğu dehşet verici 20. yüzyıldan alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. İnşallah, bir dünya gücü olmayı hedeflediği Türkiye Yüzyılı'nı da alnının akıyla ve hedeflerine ulaşarak tamamlamayı başaracaktır."

ASO: Bundan sonra enerjimizi ülkemizi daha da ileriye götürecek adımları atmak harcamalıyız

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu sonuçlarına ilişkin, "Bundan sonra tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.

Ardıç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bugün (dün) yapılan seçimle yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Milletimizin iradesiyle tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesinin en büyük sevinçleri olduğunu vurgulayan Ardıç, kazananın demokrasi ve Türkiye olduğunu bildirdi. Ardıç, "Bundan sonra tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası: "Artık hedeflerimize odaklanma ve geleceğe yürüme zamanı"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da Türk milletinin demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu, hür iradesini sandıklara yansıtarak son sözünü söylediğini ve kararını verdiğini bildirdi.

Seçim sonuçları neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha milletin teveccühünü alarak görevini 5 yıl daha sürdürmeye hak kazandığını anlatan Kıran, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya genelinde tarihi değişim süreçlerinin yaşandığı zor bir dönemden geçerken, artık seçimleri geride bırakıp, birlik, beraberlikle hareket ederek hedeflerimize odaklanma, geleceğe yürüme zamanıdır. Türkiye, G-20 üyesi olarak dünyanın en büyük ve güçlü ekonomilerinden birisidir. AB gibi dünyanın en rekabetçi ve yüksek standartta ürün talep eden pazarı başta olmak üzere dünyanın her bölgesine ürün satabilen bir ülke olarak ihracatımız 250 milyar doları aşmış durumdadır. Savunma sanayinde son yıllarda kat ettiğimiz mesafe, teknoloji geliştirme gücü, önümüzdeki yıllarda tüm sektörlerde çok daha fazla yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştirebilme potansiyelimizi ortaya koymaktadır."

Kıran, Türkiye'nin demografik yapısına, askeri gücüne ve gelişmiş alt yapısının sunduğu avantajlara işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliği ve tecrübesiyle tüm bu potansiyeli hızla artıracağımıza, sürdürülebilir hızlı büyüme koşullarını kararlı bir şekilde gerçekleştireceğimize, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır projeleri birer birer hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TİSK: Yeni dönemde sosyal refah ortamının gelişmesini temenni ediyoruz.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, seçimin ardından artık her zamankinden daha fazla çalışılması ve ülkece el birliğiyle üretilmesi gereken bir süreçte olunduğunu belirterek, "İşverenler olarak, yeni dönemde sosyal refah ortamının gelişmesini ve ülke rekabetçiliğimizin üst seviyelere hızla taşınmasını temenni ediyoruz. Bu temennimizin çalışma hayatımıza odaklanarak ve sosyal diyalogla birlikte mümkün olacağı inancındayız. Bunun için TİSK olarak her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar tüm çalışmaları, işçi, işveren, kamu ortak faydası ve sosyal diyalog ekseninde, tüm paydaşlarla işbirliği içinde yürüttüklerini vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan tutarın vergi dışı bırakılması, Beyaz Bayrak uygulamasının devreye alınması başta olmak üzere çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren pek çok konuda birlikte yol aldık. Bir kez daha işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar için teşekkür ederiz. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmaların yeni dönemde de artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bundan sonra da tüm birikimimizle ülkemizi ve çalışma hayatımızı en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederiz."