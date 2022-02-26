BBC’nin haberine göre kripto para analistleri, şimdiye kadar anonim Bitcoin bağışları yoluyla Ukrayna için en az 9 milyon dolar (6,7 milyon £) bağışlandığını söylüyor.

Haberde “Bir blok zinciri analiz şirketi olan Elliptic’teki araştırmacılar, Ukrayna hükümetinin, STK’ların ve gönüllü grupların bitcoin cüzdan adreslerini çevrimiçi olarak tanıtarak parayı artırdığını söylüyor.

Şimdiye kadar 4.000’den fazla bağış yapıldı, bilinmeyen bir bağışçı bir STK’ya 3 milyon dolar değerinde Bitcoin hediye ederken, ortalama bağış 95 dolar” denildi.

Ukrayna devletinin resmi Twitter hesabı, kullanıcıları “Ukrayna halkının yanında olmaya” çağırdı ve Bitcoin, Ethereum ve USDT kripto para birimleri şeklinde bağış kabul ettiğini söyledi.

Ayrıca iki kripto para cüzdanı için adresler yayınladı ve dört saat içinde bağışlardan 3,3 milyon dolardan fazla para topladı.

Elliptic’in kurucusu Tom Robinson BBC’ye şunları söyledi: “Bazı kitle fonlaması ve ödeme şirketleri Ukrayna ordusunu destekleyen gruplara bağış yapılmasına izin vermezken, kripto para birimleri güçlü bir alternatif olarak ortaya çıktı.”