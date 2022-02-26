Almanya, Ukrayna’ya ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini duyurdu. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin bugün Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldığını belirterek “Silahlar en kısa sürede Ukrayna’ya teslim edilecek.” ifadesini kullandı.

‘BİR DÖNÜM NOKTASI’

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başbakan Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, “Bu, savaş sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in işgalci ordusuna karşı elimizden geldiği kadar Ukrayna’nın kendisini savunmasına destek olmak görevimizdir. Almanya Ukrayna’nın yanındandır” görüşünü paylaştı.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

​​​​​​​Hükümetin, Ukrayna’ya silah göndermesi ülke siyasetinde politika değişikliği anlamına geliyor. Almanya savaş ve kriz bölgelerine silah vermeyi reddediyordu.​​​​​​

ALMAN BASINI DUYURMUŞTU

Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet üçüncü bir ülkenin Alman yapımı 400 tanksavarı Ukrayna’ya vermesini onaylayacağını duyurmuştu. Bild gazetesinin haberinde de söz konusu üçüncü ülkenin Hollanda olduğu ileri sürülmüştü.

DAHA ÖNCE ONAY VERİLMEMİŞTİ

Almanya, kriz ve savaş bölgelerine ağır silah göndermediği gerekçesiyle Ukrayna’nın silah taleplerini reddediyordu. Estonya, Ukrayna’ya eski Doğu Almanya (DDR) stoklarından obüsler vermek istiyordu ancak Almanya buna onay vermemişti. Almanya’dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Almanya’nın onayı gerekiyor. Ukrayna, Almanya’dan orta menzilli uçaksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füzeleri ve elektronik takip sistemlerinin yanı sıra gece görüş cihazları, gözetleme kameraları, dijital telsizler, miğfer ve radar istasyonları gibi birçok askeri malzeme talep etmişti ancak hükümeti bu talepleri kabul etmemişti.

Brüksel merkezli haber sitesi Politico ise Almanya’nın Ukrayna’ya silah gönderimi karşıtı tavrını değiştirdiğini yazmıştı. Alman yetkililerin Hollanda’ya Alman yapımı 400 tanksavar satması için izin verdiği öne sürülmüştü. Almanya’nın, kendi ürettiği parçalarla yapılan silahların herhangi bir savaş bölgesine gönderilmesini engelleme hakkı saklı bulunuyor. Öte yandan, dün Almanya’nın Ukrayna’ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği 5 bin miğferin gönderildiği bildirilmişti.