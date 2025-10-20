İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 İŞKUR Gençlik programı kura sonuçları sorgulama

İŞKUR’un genç istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ve üniversite öğrencilerine hem gelir hem de iş tecrübesi kazandırmayı hedefleyen Gençlik Programı'nda, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi başvuruları alınmaya başladı. Başvurular, üniversitelere göre farklılık göstermekle birlikte, genellikle Ekim 2025'in ortasında tamamlanacak. Bu süreçte gözler, binlerce öğrencinin faydalanacağı programın sonuçlarına çevrildi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

İŞKUR’un üniversite öğrencilerine yönelik Gençlik Programı'nda, kura çekimi ve sonuç duyuru takvimi üniversiteler arasında farklılık göstermektedir. Ortak bir takvim bulunmadığından, başvuru yapan adayların ilgili üniversitelerin resmî internet sitelerinden yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Genel Süreç ve Bazı Üniversitelerin Kura Takvimi:

Sonuçların İlanı: İŞKUR Gençlik Programı kura çekimleri tamamlandıktan sonra, sonuçlar genellikle aynı gün içinde ilgili üniversitenin resmî internet sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

Kura Çekimi Tamamlanan Üniversiteler:

Akdeniz Üniversitesi: Kura çekimini 14 Ekim’de gerçekleşti.

Yaklaşan Kura Çekim Tarihleri:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: Kura çekimi 20 Ekim’de gerçekleştirilecektir. (Bugün)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): Başvuruları 17 Ekim’de sona erdi. Noter kurası ise 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecektir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: Kura çekimi 23 Ekim’de gerçekleştirilecektir.

Çukurova Üniversitesi: Başvurular 20 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak, 24 Ekim 2025 Cuma günü (Saat: 23.59’a kadar) sona erecekti.

Dokuz Eylül Üniversitesi: Başvurular 21 Ekim’de başlayacak 24 Ekim tarihinde sona erecek, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 09:00 kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Başvuru yapan öğrencilerin, listelerin yayımlanması için kendi üniversitelerinin duyurularını kontrol etmeleri önemlidir.