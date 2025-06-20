İstanbul'da denize girmeye uygun 97 yer

Güner, AA muhabirine, İstanbul Valiliğine bağlı olarak İl Yüzme Suyu Komisyonu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'daki yüzme alanlarında hem sağlık hem de güvenlik kriterleri dikkate alınarak düzenlemeler yapıldığını söyledi. Sezon başlamadan önce yüzme alanlarının belirlendiğini, su analizlerinin akredite laboratuvarlarda yapıldığını belirten Güner, "İstanbul'da 97 yüzme alanımız var. Bu alanlar sağlık ve güvenlik açısından düzenli şekilde takip ediliyor. " dedi.

Güner, yüzme alanlarındaki deniz suyunun kalitesinin sezon boyunca 15 günde bir alınan numunelerle kontrol edildiğini anlattı.

"Sağlıklı yüzme alanları, yüzme suyunun iyi kalitede olmasını çok önemsiyoruz"

Suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin İstanbul'daki 3 büyük halk sağlığı laboratuvarında yapıldığını aktaran Güner, "Bu analizlerle suyun insan sağlığını tehdit eden bir unsuru olup olmadığı değerlendiriliyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak su kalitesi 'iyi', 'orta' ve 'kötü' olarak sınıflandırılıyor. İstanbul'da kötü kalitede yüzme suyu bulunan bir alanımız bulunmamaktadır." diye konuştu.

Doç. Dr. Güner, insanların sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her ne kadar hava sıcaklıkları arttığında, insanların serinlemesi için bu yüzme alanlarını açsak da bizim için insanların ve vatandaşlarımızın sağlığı çok daha önemli. Biz bu noktada iyi kalitede sağlıklı yüzme alanları, yüzme suyunun iyi kalitede olmasını çok önemsiyoruz ve birebir takip ediyoruz. Bu kapsamda, İl Yüzme Suyu Komisyonunca İstanbul'da belirlenmiş 97 alanımızda periyodik olarak 15 günde bir bütün tahliller ve tetkikleri yapılarak yüzme suyunun kalitesi, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda takip ediliyor."

"Bu alanların dışındaki bölgelerde denize girilmesi ciddi riskler barındırabilir"

Yüzme alanlarının yalnızca su kalitesine göre değil, aynı zamanda güvenlik ve çevre koşullarına göre belirlendiğini vurgulayan Güner, bu alanların belirlenmesinde cankurtaran hizmeti, tuvalet olanakları ve olası boğulma riskleri gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulduğunu kaydetti. Güner, vatandaşların yalnızca belirlenmiş yüzme alanlarını kullanmalarının önemine dikkati çekerek, "97 adet yüzme alanı İstanbul'un farklı bölgelerinde mevcut. Bu alanların dışındaki bölgelerde denize girilmesi hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi riskler barındırabilir. Rüzgar yönü, akıntılar, kanalizasyon deşarjları gibi etkenlerin sürekli takip edildiği bu alanlar dışında denize girilmesini kesinlikle önermiyoruz." diye konuştu.

Yüzme alanlarının güncel bilgileri ve su kalitesi verilerinin, Sağlık Bakanlığı'nın "yuzme.saglik.gov.tr" internet adresinde kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden Güner, "Vatandaşlarımız bu platformdan yüzme alanlarının yerlerini ve su kalitesini takip edebilir. Bu konuda toplumun hassasiyet göstermesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.