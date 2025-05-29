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  • İstanbul'daki mavi bayraklı plajlar hangileri? 3 plaj...

İstanbul'daki mavi bayraklı plajlar hangileri? 3 plaj...

Türkiye, 2025 yılında dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi oldu. Antalya 233 plaj ile ilk sırada. İstanbul'dan ise 3 plaj ve 4 marina listede.

29 Mayıs 2025 | 02:32
İstanbul'daki mavi bayraklı plajlar hangileri? 3 plaj...

Bakanlığı hafta içi yaptığı açıklamaya göre geçen yıl 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, bu yıl 577'ye çıktı. Marina sayısı da 27'den 29'a yükseldi. Antalya 233 plajla bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı. Antalya'yı 110 plajla Muğla, 64 plajla İzmir takip etti. Balıkesir'de 48, Aydın'da 39, Samsun'da 16, Mersin ve Çanakkale'de ise 12'şer plaj Mavi Bayrak aldı. Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi iller de listeye plaj sayılarıyla katkı sağladı.

Marina kategorisinde en fazla bayrağa sahip iller, 10 marina ile Muğla, 6 marina ile Antalya ve 5 marina ile İzmir oldu. Turizm tekneleri kategorisinde Antalya 13 teknede Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini korudu. Peki, İstanbul'daki mavi bayraklı plajlar nerede? İşte İstanbul'daki mavi bayraklı 3 plaj... (Fotoğraflar:Mavibayrak.org)

1 Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Arnavutköy)

Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Arnavutköy)

Havaalanına Uzaklık:25 Km
Şehir Merkezine Uzaklık: 27 Km
Toplu Taşıma: Var
Şehir Merkezine Ulaşım Süresi: 30 Dakika
Plajın Uzunluğu: 1 Km
Plajın Genişliği: 90 metre
Plajın Tipi: Halk Plajı
Kum: Var

2 Karaburun Plajı (Arnavutköy)

Karaburun Plajı (Arnavutköy)

Havaalanına Uzaklık: 25 km
Şehir Merkezine Uzaklık: 27 km
Toplu Taşıma: Var
Şehir Merkezine Ulaşım Süresi: 30 dk
Plajın Uzunluğu: 1 km
Plajın Genişliği: 90 metre
Plajın Tipi: Halk Plajı
Kum: Var

3 Kumluk Mevki Halk Plajı (Silivri)

Kumluk Mevki Halk Plajı (Silivri)

Havaalanına Uzaklık:54 km
Şehir Merkezine Uzaklık:70 km
Toplu Taşıma: Var
Şehir Merkezine Ulaşım Süresi: 1 saat
Plajın Uzunluğu: 400 metre
Plajın Genişliği: 100 metre
Plajın Tipi: Halk Plajı
Kum: Var
 

4 İSTANBUL'DAKİ MAVİ BAYRAKLI MARİNALAR

İSTANBUL'DAKİ MAVİ BAYRAKLI MARİNALAR

Bakırköy-Bakırköy
Ataköy Marina

Beylikdüzü-Marmara Bölgesi
West İstanbul Marina

Sarıyer-İstanbul Boğazı
İstinye Tekne Park

Sarıyer-İstanbul Boğazı
Tarabya Tekne Park

 
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New York borsası yükselişle kapandı
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Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
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