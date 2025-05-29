İstanbul'daki mavi bayraklı plajlar hangileri? 3 plaj...

Bakanlığı hafta içi yaptığı açıklamaya göre geçen yıl 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, bu yıl 577'ye çıktı. Marina sayısı da 27'den 29'a yükseldi. Antalya 233 plajla bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı. Antalya'yı 110 plajla Muğla, 64 plajla İzmir takip etti. Balıkesir'de 48, Aydın'da 39, Samsun'da 16, Mersin ve Çanakkale'de ise 12'şer plaj Mavi Bayrak aldı. Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi iller de listeye plaj sayılarıyla katkı sağladı.

Marina kategorisinde en fazla bayrağa sahip iller, 10 marina ile Muğla, 6 marina ile Antalya ve 5 marina ile İzmir oldu. Turizm tekneleri kategorisinde Antalya 13 teknede Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini korudu. Peki, İstanbul'daki mavi bayraklı plajlar nerede? İşte İstanbul'daki mavi bayraklı 3 plaj... (Fotoğraflar:Mavibayrak.org)