İstanbul'daki mavi bayraklı plajlar hangileri? 3 plaj...

Bakanlığı hafta içi yaptığı açıklamaya göre geçen yıl 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, bu yıl 577'ye çıktı. Marina sayısı da 27'den 29'a yükseldi. Antalya 233 plajla bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı. Antalya'yı 110 plajla Muğla, 64 plajla İzmir takip etti. Balıkesir'de 48, Aydın'da 39, Samsun'da 16, Mersin ve Çanakkale'de ise 12'şer plaj Mavi Bayrak aldı. Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi iller de listeye plaj sayılarıyla katkı sağladı.
Marina kategorisinde en fazla bayrağa sahip iller, 10 marina ile Muğla, 6 marina ile Antalya ve 5 marina ile İzmir oldu. Turizm tekneleri kategorisinde Antalya 13 teknede Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini korudu. Peki, İstanbul'daki mavi bayraklı plajlar nerede? İşte İstanbul'daki mavi bayraklı 3 plaj... (Fotoğraflar:Mavibayrak.org)
1 Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Arnavutköy)
Havaalanına Uzaklık:25 Km
Şehir Merkezine Uzaklık: 27 Km
Toplu Taşıma: Var
Şehir Merkezine Ulaşım Süresi: 30 Dakika
Plajın Uzunluğu: 1 Km
Plajın Genişliği: 90 metre
Plajın Tipi: Halk Plajı
Kum: Var
2 Karaburun Plajı (Arnavutköy)
Havaalanına Uzaklık: 25 km
Şehir Merkezine Uzaklık: 27 km
Toplu Taşıma: Var
Şehir Merkezine Ulaşım Süresi: 30 dk
Plajın Uzunluğu: 1 km
Plajın Genişliği: 90 metre
Plajın Tipi: Halk Plajı
Kum: Var
3 Kumluk Mevki Halk Plajı (Silivri)
Havaalanına Uzaklık:54 km
Şehir Merkezine Uzaklık:70 km
Toplu Taşıma: Var
Şehir Merkezine Ulaşım Süresi: 1 saat
Plajın Uzunluğu: 400 metre
Plajın Genişliği: 100 metre
Plajın Tipi: Halk Plajı
Kum: Var
4 İSTANBUL'DAKİ MAVİ BAYRAKLI MARİNALAR
Bakırköy-Bakırköy
Ataköy Marina
Beylikdüzü-Marmara Bölgesi
West İstanbul Marina
Sarıyer-İstanbul Boğazı
İstinye Tekne Park
Sarıyer-İstanbul Boğazı
Tarabya Tekne Park