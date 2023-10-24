İstanbul'da endişelendiren tablo: 10 barajdan 3'ü neredeyse sıfırlandı!

İstanbul’un barajları alarm veriyor. İstanbul’da kurak geçen sonbahar aylarının ardından İstanbul barajları kritik seviye olan yüzde 20’ye geriledi.

İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 20.36 olarak açıklandı.

İstanbul’da bugün açıklanan doluluk oranının son 10 yılın en düşük doluluk oranı olduğu belirtildi.

Büyük bir kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bu değer yüzde 21.83 olarak ölçülmüştü.

8 BARAJ GÖLÜNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 10’UN ALTINA İNDİ

İstanbul’un barajlarında 8 barajda doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü. İstanbul’un adeta kuruyan barajlarında doluluk oranları Ömerli'de yüzde 57,97, Darlık'ta yüzde 19,22, Elmalı'da yüzde 0,88, Terkos'da yüzde 8,96, Alibeyköy'de yüzde 4,29, Büyükçekmece'de yüzde 3,34, Sazlıdere'de yüzde 2,78, Istrancalar'da 0,77, Kazandere'de yüzde 0,62, Pabuçdere'de yüzde 1,16'ya kadar düştü.



