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İstanbul'da scooterlar için yeni düzenleme geliyor

Paris'teki yasak kararı ile gündeme gelen elektrikli scooterlara yönelik, İBB de harekete geçti. Hazırlanan eylem planını duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, İstanbul'da İBB tarafından 1500 scooter park alanı açılacağını, yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezlerinin 'hassas bölge' olarak tanımlanıp, bu bölgelerde hız sınırının 12.5 km/s olarak düzenleneceğini bildirdi. İBB'nin hazırladığı eylem planına göre, kullanıcılara operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek

03 Nisan 2023 | 15:37
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İstanbul'da scooterlar için yeni düzenleme geliyor

Paris kent yönetiminin yasak kararından saatler sonra ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden, İstanbulluları ilgilendiren açıklamalar geldi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, İBB'nin scooterlar ile ilgili aldığı yeni kararları duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökce, hazırlanan eylem planı ile, scooterlarını kullanımını kolaylaştırmayı ve düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

1500 PARK ALANI AÇILACAK, HIZ SINIRI 12.5 KM/S OLACAK

Buna göre, İstanbul'da İBB tarafından 1500 scooter park alanı açılacak. İlçe belediyeleri ile konumları belirlenen bu park alanlarının yapımına operatörler de katkı sağlayacak.

Ayrıca, park alanlarına park eden kullanıcılardan yüzde 10-15 indirime tekabül eden açılış ücreti alınmayacak.

Gökce'nin verdiği bilgiye göre, yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri 'hassas bölge' olarak tanımlanıp, bu bölgelerde hız sınırı scooterlar için 12.5 km/s olarak düzenlenecek.

KULLANICILARA EĞİTİM VERİLECEK

Öte yandan, kullanıcılara operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verileceği de aktarılırken, operatörlerin mobil uygulamalarının İstanbulKart ile entegre olacağı ve süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümlerin geliştirileceği aktarıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, E-Skuter Komisyonu kurulacağını da belirterek, ilçe belediyeleri, operatörler ve İBB'nin eşgüdüm içerisinde hareket edeceğini bildirdi.

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