İstanbul'un ekim enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre, perakende fiyatları yansıtan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2024 Ekim ayında yüzde 3,64, yıllık bazda yüzde 59,10 arttı.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise aylık yüzde 0,15, yıllık yüzde 43,07 olarak gerçekleşti.

İTO tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ekim 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamaları grubunda yüzde 11,43, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 5,47, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda yüzde 4,17, Konut Harcamaları grubunda yüzde 4,06, Gıda Harcamaları grubunda yüzde 3,40, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 1,38, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yüzde 1,14 artış; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde -0,62 azalış izlenmiştir.

Ekim 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 4,01, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 1,49, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,07, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 0,04 artış; Kimyevi Maddeler grubunda yüzde -2,81, Madenler grubunda yüzde -0,03 azalış izlenmiştir. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmemiştir."