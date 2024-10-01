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İstanbul'un eylül ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'da eylülde önceki aya göre perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3,90, yıllık bazda yüzde 59,18 oldu.

01 Ekim 2024 | 14:21
İstanbul'un eylül ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre, kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 3,90, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,67 arttı.

Geçen yıl eylüle göre değişim oranlarını gösteren İstanbul Ticaret Odasının 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 59,18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 47,89 olarak gerçekleşti.

Eylülde perakende fiyatlarda bir önceki aya göre diğer harcamalar grubunda yüzde 14,62, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,24, giyim harcamalarında yüzde 6,67, konut harcamalarında yüzde 4,18, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,62, gıda harcamalarında yüzde 2,63, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,72 artış gerçekleşirken, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,35 azalış kaydedildi.

Eylülde toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucatta yüzde 13,72, işlenmemiş maddelerde yüzde 6,83, inşaat malzemelerinde yüzde 5,48, kimyevi maddelerde yüzde 4,43, gıda maddelerinde yüzde 2,61, madenlerde yüzde 2,60, yakacak ve enerji maddeleri grubunda ise yüzde 2,01 artış gerçekleşti.

 

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