ARA
Bist 100
5372,66
5,04%
Bist 100
Dolar/TL
21,3076
0,1556%
Dolar/TL
Euro/TL
22,8244
0,2112%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0711
-0,0373%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1343,43
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı

İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır." açıklamasında bulundu.

06 Haziran 2023 | 00:16
0
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır." ifadesine yer verildi.

AA'nın haberine göre Davut Gül'ün biyografisi şöyle:

1974'te Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gül, ilk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

2000'de Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Gül, Muğla Kavaklıdere, İzmir Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006-2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yapan Gül, Türk İdareciler Derneği tarafından 2009'da "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü.

Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Gül, 2016-2018 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.

Gaziantep Valiliğine 26 Ekim 2018'de atanan Gül, evli ve iki çocuk babası.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1343,43 0,1%
  • ALTIN ONS 1961,06 -0,04%
  • BIST 100 5372,66 5,04%
  • DOLAR/TURK LIRASI 21,3076 0,1556%
  • EURO/TURK LIRASI 22,8244 0,2112%
  • EURO/USD 1,0711 -0,0373%
  • INGILIZ STERLINI 1,24333 -0,03417%
  • JAPON YENI 139,589 0,006%
  • KANADA DOLARI 1,34434 -0,01562%
  • RUS RUBLESI 80,6 -0,2502%
Günün En Çok Okunanları
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Çin 10 bin metrelik bir delik açmaya başladı: Peki, neden?
Çin 10 bin metrelik bir delik açmaya başladı: Peki, neden?
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Türkiye'nin risk primi yeniden 500 baz puanın altına indi
Türkiye'nin risk primi yeniden 500 baz puanın altına indi
Finansal gücüyle dikkat çeken 31 şirket
Finansal gücüyle dikkat çeken 31 şirket
Bir dönem dahi olarak görülüyordu: ABD medyası cezaevinden fotoğraflarını paylaştı
GERİ
İLERİ
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Çin 10 bin metrelik bir delik açmaya başladı: Peki, neden?
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Çin 10 bin metrelik bir delik açmaya başladı: Peki, neden?
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Türkiye'nin risk primi yeniden 500 baz puanın altına indi
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Çin 10 bin metrelik bir delik açmaya başladı: Peki, neden?
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Türkiye'nin risk primi yeniden 500 baz puanın altına indi
Finansal gücüyle dikkat çeken 31 şirket
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL