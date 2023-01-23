Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak Kabine'de ana gündem başlığı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan borç yapılandırma paketine son şekli kabine toplantısında verilecek.

NTV'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin toplantıda vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları ve milli emlak borçlarının yeniden yapılandırılacağı pakete ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Yapılandırma kapsamında ana para borçları, korunacak. Ancak ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden, büyük ölçüde vazgeçilecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi belli bir katsayıyla hesaplanan yeni tutarlar, peşin ve taksitle ödenebilecek.

Peşin ödeme halinde, faiz tutarının yüzde 90'a varan oranda silinmesi mümkün olacak.

Önceki yapılandırma paketlerinde olduğu gibi, belirlenecek tutarın altındaki borçlar da, tamamen silinecek.

Yine vatandaşların su başta olmak üzere belediyelere olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamında olacak.

Kabine toplantısında toplantıda İsveç'in başkenti Stokholm'de Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kuran-ı Kerim yakılması da gündemde olacak. Kabine toplantısında İsveç'e dönük atılabilecek diplomatik adımların masaya yatırılması bekleniyor.