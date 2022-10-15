Kadıköy’de 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, bina tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’taki 24 katlı binada bu akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bina sakinleri tahliye edildi.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde yüksek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybı olmadan tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi inceleme sonrasında netleşecektir, geçmiş olsun.”