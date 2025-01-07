KAGİDER global bir kadın girişimci platformu kuracak

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Türk kadın girişimciler için global bir kadın girişimci platformu kurmaya başladıklarını belirterek, "Amacımız, yurt dışında yaşayan Türk girişimci kadınları bir araya getirerek güçlü bir network ve tecrübe paylaşım ağı oluşturmak, ihracatı artırmak ve uluslararası yatırımların gelişimine destek olmak" dedi.

KAGİDER, 2024'te gerçekleştirdiği projelerini ve 2025'e ilişkin hedefleri ile vizyonunu düzenlenen basın toplantısıyla paylaştı.

Toplantıya, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, başkan yardımcıları Şila Gök ve Güzin İlker ile KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ katıldı.

Bezircioğlu, konuşmasında, Türkiye'de kadın girişimci oranının erkek ağırlıklı iş dünyasına kıyasla oldukça düşük seviyelerde kaldığını aktararak, "KAGİDER'in kurulduğu 2002'de bu oran yalnızca yüzde 4 civarındaydı. Bugün ise Türkiye İstatistik Kurumunun 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, Türkiye'de toplam 33,33 milyon çalışabilir kadın nüfusunun yalnızca 12,43 milyonu iş gücüne katılmaktadır" diye konuştu.

Söz konusu kadınların yalnızca 198'inin işveren ya da girişimci statüsünde olduğunu belirten Bezircioğlu, ancak kendi hesabına çalışan kadınlar da dahil edildiğinde, kadın girişimci oranının yüzde 17,5'e ulaştığını kaydetti.

'KADINLAR İŞ KURMADA ERKEKLERDEN DAHA YÜKSEK ORANLAR SERGİLİYOR'

Bezircioğlu, kadın girişimci sayısının giderek artsa da sürdürülebilir başarı oranının hala istenilen seviyede olmadığını ifade ederek, Kasım 2023'te yayımlanan Küresel Girişimcilik İzleme Raporu'na göre, kadın girişimcilerin iş kurma eğiliminde erkeklere göre daha yüksek oranlar sergilediğini dile getirdi.

Verilere göre, hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte kadın girişimcilerin sayısını artırmak için daha fazla cesaretlendirme, destekleyici politika ve finansman olanaklarına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Bezircioğlu, şöyle devam etti:

"2024 kadın girişimciler için hem fırsatlarla dolu hem de zorlu bir yıl oldu. Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, girişimcilik faaliyetlerini etkiledi. Özellikle krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve yüksek finansman maliyetleri, cirosal nispette artan operatif maliyetler, kalifiye iş gücüne erişim zorlukları, tüm girişimciler için çok önemli zorluklardandı. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, kadın liderliğindeki işletmeler ekonomiye katkı sağlamaya devam etti ve yeni iş alanları yaratarak toplumumuza büyük fayda sağladı."

Bezircioğlu, KAGİDER için yoğun ve verimli bir yıl olan 2024'te toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın artışına tanıklık ettiklerini söyledi.

Dijital dönüşüm ve yeşil ekonomiye geçiş gibi alanlarda da önemli ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Bezircioğlu, KAGİDER olarak yurt içi ve dışında katıldıkları program ve projelere ilişkin bilgi verdi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YÜZDE 10'UNU TEMSİL EDİYORUZ'

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, kadın girişimcilerin yapıcı bir bilinçle desteklendiklerinde sadece ekonomiye değil, toplumsal hayata da büyük katkı sağladıklarını belirterek, "46 farklı sektörde faaliyet gösteren üyelerimiz aracılığıyla 110 milyar dolarlık ciroya ve 250 bin kişilik istihdam kapasitesine sahibiz. Türkiye ekonomisinin yüzde 10'unu temsil eder hale geldik." ifadelerini kullandı.

2025'in derneğin vizyonlarını bir adım daha ileri taşıyacakları bir dönem olacağını anlatan Bezircioğlu, şunları kaydetti:

"JP Morgan işbirliğiyle önümüzdeki 2 yıl içinde 2 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediğimiz '2000 Kadın Girişimci Akselerasyon' projemiz kadın girişimcilerin tüm işletmelerine sihirli bir değnek gibi dokunacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile kadın girişimci networkü kurma çalışmalarımıza başladık. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile imzaladığımız işbirliği protokolüyle kadın girişimciler için finansal okuryazarlığı yaygınlaştırma programı için iş ortaklığına KAGİDER'i seçti. 14-15 Ocak'ta Adana ve Hatay'da bu programın ilk adımlarını gerçekleştireceğiz."

Bezircioğlu, bilişim alanında kadın liderliğindeki işletmelerin dijital teknolojilere erişim oranını artırmayı, sürdürülebilir iş modellerine geçişlerini desteklemeyi planladıklarını söyledi.

Esra Bezircioğlu, "Türk kadın girişimciler için global bir kadın girişimci platformu kurmaya başladığımızı büyük bir gururla paylaşmak istiyorum. Amacımız, yurt dışında yaşayan Türk girişimci kadınları bir araya getirerek güçlü bir network ve tecrübe paylaşım ağı oluşturmak, ihracatı artırmak ve uluslararası yatırımların gelişimine destek olmak. Bu platform sayesinde, kadın girişimcilerimizin global arenada daha güçlü şekilde varlık göstermelerini sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

'FIRSAT OLMASI İÇİN TALEPLERDE BULUNUYORUZ'

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bezircioğlu, finansmana ulaşmada KAGİDER olarak neler yaptıklarına ilişkin soru üzerine, "Her yıl ilgili bakanlıklara bir dosya hazırlıyoruz. Bardağın dolu tarafına bakmaya çalışıyoruz. Devlet ve özel sektördeki yetkililerle de görüşüyoruz. Kadın girişimciler için fırsat olması adına taleplerde bulunuyoruz. Bazı bankalar bunu gerçekleştiriyor ve alınan krediler de var. Bunu KAGİDER olarak üyelerimize de aktarıyoruz. Bankaların kadın girişimcilere özel kredileri oluyor biz de burada itici bir kuvvet uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bezircioğlu, kadın girişimciliğinin 2025'te nasıl bir performans sergileyeceğine ilişkin soruyu da "Finansal açıdan baktığınızda çok kolay bir yıl olmayacak gibi görünüyor. 2024 zor bir yıldı. Bu yıl da özellikle ilk yarısı için kolay bir dönem olmayacağı belirtiliyor. Her birini bir fırsata çeviriyor olmak da biz kadın girişimcilerin en iyi yaptığı şeylerden birisi diye düşünüyorum" şeklinde cevapladı.

Şila Gök de 2025'ten sonra özellikle kadın girişimcilerin teknolojiyi çok daha iyi kullanıyor olmasının şart olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üyelerimiz için teknoloji eğitim paketlerine başladık. E-ticaret kısmında herkesin doğru bir e-ticaret modelini yaratması lazım. Bizim de çok ciddi, kadınlara bu fırsatlara veren işbirliklerimiz var. Kadın girişimcilerin artık dijitalleşme süreçlerini yapması şart." AA