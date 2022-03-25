KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, “Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, hazırlıklarımızı da akılcı şekilde planlayarak sürdürülebilir ve 100.yılında karbon nötr bir KARDEMİR için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi

KARDEMİR’in 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür Necdet Utkanlar ve pay sahipleri katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı görevi de bulunan Bayraktar, toplantıdaki konuşmasında, son iki yılın gündemini, küresel salgının neden olduğu sosyal ve iktisadi gelişmelerin belirlediğini söyledi.

Bu zorlu dönemin, millet olarak güçlü bir dayanışma, alınan tedbirler, güçlü sağlık sistemi ve ekonominin dinamizmi sayesinde geride kaldığına inandığını belirten Bayraktar, ‘Ancak dünyada pandemi sonrasında hızlı bir ekonomik toparlanma sürecine girilirken emtia ve enerji piyasalarında yaşanan sıkıntılar, tedarik zincirindeki bozulmalar ve en nihayetinde hemen yanı başımızda ortaya çıkan savaş nedeniyle yeni bir belirsizlik döneminde olduğumuzu üzülerek ifade etmek istiyorum.’ diye konuştu.

Bu süreçten de ülkenin ve şirketin en iyi şekilde çıkması için KARDEMİR ailesi olarak tüm güçleri ve enerjileriyle gayret edeceklerini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti.

‘Sektörümüze baktığımızda, 2021 yılında dünya ham çelik üretiminde yüzde 3,7’lik bir artış olduğunu görüyoruz. Dünyanın 7. büyük çelik üreticisi olan Türkiye ise yüzde 12,7’lik artış oranı ve 40,4 milyon tonluk üretimiyle tüm zamanların en yüksek üretim rakamına ulaştı. KARDEMİR olarak ülkemizdeki bu üretime, 2 milyon 439 bin tonluk katkı sunduk. 2021 yılında Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatı yüzde 19,9 artış gösterdi. Sektörümüz, Türkiye’nin genel ihracatında otomotiv ve kimyadan sonra üçüncü sırada yer aldı. 2021 yılında ülkemizin yüksek katma değerli ürün ihracatı da hızla artarak, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 111’den yüzde 115 seviyelerine yükseldi.

Peki KARDEMİR olarak bu süreçte bizler ne yaptık? 2021 yılında da başta çevre yatırımları olmak üzere yaklaşık 424 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Önemli enerji yatırımlarından biri olan 30 MW’lık turbo jeneratör yatırımını devreye alarak, elektrik üretim kapasitemizi 107,5 MW’ya, iç karşılama oranlarımızı da yaklaşık yüzde 50 seviyelerine ulaştırdık. 84 farklı üretim ve operasyon kaleminde rekor üretimler gerçekleştirdik. Bu dönemde çelik kalitesi ve ürün ebadı bazında toplam 74 kalem yeni ürün, ürün sepetimize eklendi. Haddehanelerimizin ürün gamı içerisindeki mühendislik çeliklerinin payı artırıldı. Avrupa Birliği, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu 2021 yılında ihracat pazarlarımız oldu. Geliştirilen yeni ürünler ve artan çelik kalitesiyle pazarlama ve ihracat faaliyetlerine hız veren şirketimiz, özellikle 2021 yılının ikinci yarısında yaklaşık 35 bin ton ihracat gerçekleştirdi ve 28 milyon dolar gelir elde etti.’

– ‘Şirketimizin karbon ayak izini azaltmayı ve enerji maliyetlerini de düşürmeyi hedefliyoruz’

Türkiye demir çelik sektöründeki en kapsamlı dijital dönüşüm projesi olan SAP S/4 HANA projesini devreye aldıklarını, bu dönemde satış gelirlerini bir önceki yıla oranla yüzde 96’lık artışla 14,76 milyar liraya ulaştırdıklarını aktaran Bayraktar, ‘2021 yılında net karımız 3,85 milyar lira olurken, şirketimizin net nakit toplamı 2021 yılı sonu itibarıyla 2,74 milyar lira oldu. Şirketimiz, bu finansal performansla son bir yılda net borçluluk yerine net nakit üreten, aynı zamanda döviz pozisyon açığını son 10 yılın en düşük seviyesine düşüren bir konuma geldi. Bir yandan yatırımlara ara vermeden devam ederken, öte yandan hissedarlarımıza yönelik temettü çalışmalarımızı da tamamladık. Genel kurulumuza sunulmak üzere yönetim kurulumuz tarafından toplam brüt 1 milyar lira kar dağıtılması hususunu onayınıza getirdik. Genel kurulumuz tarafından kabul edilmesi durumunda özelleştirme sonrası şirketimiz tarafından hissedarlarımıza yapılması planlanan en yüksek kar payı dağıtımını gerçekleştireceğiz.’ ifadelerini kullandı.

Bayraktar, KARDEMİR başta olmak üzere, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları için yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği uygulamaları ve yakıt olarak hidrojen kullanımının değerlendirilmesi gibi araçların gelecek dönemde ön plana çıkacağına dikkati çekerek, KARDEMİR’in öz tüketimini karşılamaya yönelik güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santral kurulumlarıyla şirketin karbon ayak izini azaltmayı ve enerji maliyetlerini de düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hedeflerine değinen Bayraktar, ‘KARDEMİR olarak dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, hazırlıklarımızı da akılcı bir şekilde planlayarak sürdürülebilir ve 100. yılında karbon nötr bir KARDEMİR için var gücümüzle çalışıyoruz. İlerleyen süreçlerde KARDEMİR olarak amacımız; yerli ve milli üretime en üst seviyede katkı sağlamak, stratejik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek, farklı pazarlarda ihracat kapasitemizi artırmak, geri kazanımlarımızla enerjide iç karşılama oranımızı yükseltmek ve bütün bunların sonucunda da ortaklarımızın ve tüm paydaşlarımızın refahına hizmet edecek sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır.’ değerlendirmesinde bulundu.

Hedefleri gerçekleştirmek için birlik ve uyum içinde çalışmanın önemine işaret eden Bayraktar, böylece bu yıl olduğu gibi bundan sonra da çok güzel finansal sonuçların, sosyal sorumluluk projelerinin ve artan istihdamın Karabük’e ve ülkeye sunulabileceğinin altını çizdi.

Bayraktar, Karabük ve KARDEMİR’e yakışır mahiyette Emek ve Teknoloji Müzesi konseptinde bir şehir müzesini kente kazandırmak niyetinde olduklarını sözlerine ekledi. AA