Kilis'te arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Ticaret Bakanı Muş, Kilis'te depreme ilişkin açıklamalarda bulundu:

- "Şu an itibarıyla Kilis'te arama faaliyetlerimiz sona ermiştir, enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır"

- "(Fahiş fiyat artışları) Zorda kalmış vatandaşlarımızı suiistimal edenler hakkında yaptırımlarımız çok ağır olacak"

KİLİS (AA) -

Bakan Muş, Kilis Valiliğinde yaptığı açıklamada, dün itibarıyla kente geldiğini ve deprem sonrası incelemeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Benzerine az rastlanır bir felaketle karşı karşıya olduklarını söyleyen Muş, "Bu çok boyutlu bir doğal afet. Türkiye tarihinin en büyük ikinci ve üçüncü depremlerini yaşıyoruz art arda 9 saat arayla. Birisi 7,7 diğeri 7,6." dedi.

Bakan Muş, depremler nedeniyle 10 ilin hasar aldığını ve yıkılan binalar bulunduğunu dile getirerek, devletin bütün imkanlarının depremzedeler için seferber edildiğini kaydetti.

Depremin büyük bir alana hasar verdiğini ve hava koşullarının çok olumsuz olduğunu hatırlatan Muş, bu durumun çalışmaları zorlaştırdığını vurguladı.

Bakan Muş, Kilis'teki duruma ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Kilis'te toplam 466 yaralımız var. Bunların şu an itibarıyla 30'u serviste, 14'ü yoğun bakımda. Geri kalan vatandaşlarımız taburcu edilmiş durumda. 22 vefat var Kilis'imizde. Buradaki 10 vatandaşımız Kilis'te ikamet eden, 12 vatandaşımız da diğer illerden buraya gelen ve vefat eden vatandaşlarımız. Şu an itibarıyla Valiliğimiz koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları yürütülmekte. An itibarıyla yapılan tespitlerde 138 binanın ağır hasarlı olduğu, 119 binanın yıkık durumda olduğu ilgili birimlerce tespit edilmiş durumdadır."

Kilis'te hayatın yavaş yavaş normale döneceğini vurgulayan Muş, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmasını ve dikkatli olmasını, esnafın da dikkatli şekilde faaliyetlerini sürdürmesini istedi.

Bakan Muş, Kilis'in yaralarını çok hızlı şekilde sarmaya başladığını, civar illerdeki ihtiyaç noktalarına destek çıkmaya çalışacağını belirterek, "Şu an itibarıyla Kilis ilinde arama faaliyetleri sona ermiştir. Enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır. Vefat eden vatandaşlarımız toprağa verilmiştir. Geri kalan vatandaşlarımızın sağlığına, sıhhatine kavuşması için sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla Kilis normale doğru yavaş yavaş inşallah dönecektir." ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyat uyarısı

Depremin ardından fahiş fiyat uygulayanlara yönelik yaptırımlar konusunda bir soru üzerine Bakan Muş, olağanüstü bir dönemden geçildiğini, tüm ülkenin yaralı sarmak için seferber olduğunu ifade etti.

Ticaret erbabının Ahilik kültürünün gerektirdiği ahlakla çalışması gerektiğine işaret eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorda kalmış vatandaşlarımızı suiistimal edenler ki ben olmasını beklemiyorum ama gelen şikayetler, bize ulaşan bilgiler de olabileceği yönünde. Dolayısıyla bunlarla alakalı gereken adımları atacağız. Zorda kalmış vatandaşlarımızı suiistimal edenler hakkında yaptırımlarımız çok ağır olacak. Bu yaptırımları da kamuoyuyla zaten paylaşacağız. Normal uygulamaların ötesinde çok sert cezai yaptırımlar uygulayacağız onu da söyleyeyim."