Ahbap ve Türk Kızılay’ın dijital destek kartları Trendyol’da satışa çıktı

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem ülke çapında bir yardım seferberliği yarattı. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar erzak ve para bağışında bulunurken, Haluk Levent de Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığıyla depremden etkilenenler için yardım toplamaya çalışıyor.



Ancak bağış noktasında dernek ve STK’lar güvenilir mecralardan IBAN ve bağış bilgilerini paylaşmasına karşın internette bağış konusunda fazlasıyla bilgi kirliliği var. Bunun önüne geçmek adına da yeni bir çalışma yapıldı. Türk Kızılay ve Ahbap, Trendyol üzerinden 50 TL’lik dijital destek kartlarını satışa çıkardı.

Trendyol’un “Sepette İyilik Ürünü” olarak etiketlenen Dijital Destek Kartları’nın arasına Türk Kızılay ve Ahbap’ın deprem bölgesine yardım amaçlı oluşturduğu kartlar da dahil edildi. Platform üzerinden ödeme yaparak dijital kartı satın alanlar, depremzedeler için desteğini sorunsuz bir şekilde vermiş oluyor.