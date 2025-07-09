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Kırşehir esnaf odası ekmek fiyat tarifesini açıkladı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 2025 yılına ait ekmek fiyat tarifesi açıklandı. Yeni tarifeye göre, 200 gramlık ekmekler 12 TL, 400 gramlık ekmekler ise 24 TL'den satılacak.

09 Temmuz 2025 | 22:10
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2025 | 22:43
Kırşehir esnaf odası ekmek fiyat tarifesini açıkladı

İHA'nın haberine göre yeni  fiyatlar bu günden itibaren geçerli olacak. Yapılan açıklamaya göre; somun, pide, lavaş, çiçek ve baget gibi yaygın tüketilen ekmek türlerinin fiyatlarına artış yapıldığı belirtildi. Buna göre, 200 gramlık tüm ekmek çeşitlerinin satış fiyatı 12 TL olarak belirlenirken, aynı ürünlerin 400 gramlık versiyonları ise 24 TL'den satışa sunulacak. 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları yetkilileri, yapılan fiyat güncellemesinin temel sebebinin artan üretim maliyetleri olduğunu ifade etti. Un, enerji, işçilik ve diğer girdi maliyetlerindeki yükselişin, ekmek fiyatlarında düzenleme yapılmasını zorunlu hale getirdiği vurgulandı.
 

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