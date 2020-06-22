Konut satışlarında, konut kredilerindeki kampanyalarla beraber büyük artış yaşanıyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, kampanyaların konut piyasasındaki yansımalarını 1 Soru 1 Cevap’a değerlendirdi.

Faiz oranlarındaki düşüşle konut alım satımında benzeri olmayan bir artış yaşandığını kaydeden Maya, ‘Konut almak için doğru zaman mı? Konut fiyatlarındaki artış devam edecek mi?’ sorularına da yanıt verdi:

Maya, “Türkiye’de ilk kez kamu bankaları tarafından verilen konut kredileri 15 yıla kadar vadelendiriliyor ve bir yıl geri ödemesiz dönem oluyor. Türkiye’de bunun daha önce örneği olmamıştı” diyor.