Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Bu oyuncak piyasadan toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı tarafından, çocukların sağlığını riske atabilecek oyuncakların tespiti hususunda denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandı.

Bakanlığın açıklaması

Bakanlık tarafından sosyal medya hesabından duyurulan karara ilişkin şu açıklamalara da yer verildi:

"Güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımızı riske atan ürünlere geçit vermiyoruz. Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir."