Çiftçilere 4,1 milyar TL'lik destek! Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 108 milyon TL tutarındaki destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını duyurdu.

4 milyar TL'den fazla destek ödemesi gerçekleşecek

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, büyükbaş hayvancılık desteklemesi kapsamında buzağı için 4 milyar 51 milyon 204 bin 220 TL, malak için 45 milyon 810 bin 800 TL, bitkisel üretim temel desteği kapsamında 5 milyon 702 bin 714 TL ve planlı üretim desteği kapsamında 5 milyon 288 bin 204 TL ödeme yapılacağını bildirdi. Böylece çiftçilere toplam 4 milyar 108 milyon 5 bin 938 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.