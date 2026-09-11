Hedefte sıfır hata, sahada tam üstünlük: ASELSAN teknolojileri düşman sistemlerini işlevsiz bırakıyor

Çalışmaya göre, doktrinsel dönüşüm süreci, harp anlayışında köklü bir paradigma değişimini beraberinde getirdi. Geleneksel yaklaşımda platform üstünlüğü ön plandayken, yeni yaklaşımda belirleyici unsur ağ ve veri üstünlüğü haline geldi. Merkezi komuta yapılarının yerini, daha esnek ve sahadaki inisiyatifi güçlendiren dağıtık komuta anlayışı alıyor. İnsan yoğun operasyon konsepti ise yerini insan, yapay zeka ve otonom sistemlerin birlikte çalıştığı hibrit bir yapıya bırakıyor.

Fiziksel tahribe dayalı klasik etki anlayışı yerine, düşmanı etkisizleştirme, körleştirme veya işlevsiz bırakma gibi etki temelli yaklaşımlar öne çıkıyor. Ayrıca yalnızca kinetik unsurlara dayanan operasyonlar yerine, kinetik kabiliyetlerin elektronik harp ve siber operasyonlarla entegre edildiği çok boyutlu bir mücadele anlayışı benimseniyor.