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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yüzde 40 zam geldi. Artışla beraber 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 33 lira oldu.

15 Ağustos 2024 | 23:21
Son Güncellenme: 15 Ağustos 2024 | 23:27
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 33 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 555 TL oldu.

 Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 70 TL oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 585 TL oldu.

İŞTE KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ:

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Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne?
Bir şirketten daha halka arz başvurusu
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
GERİ
İLERİ
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