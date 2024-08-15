Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 33 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 555 TL oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 70 TL oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 585 TL oldu.