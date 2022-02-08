2011 yılından beri kredi danışmanlığı hizmeti veren ve İnteraktif Kredi Raporu ile 500 bin kullanıcıya ulaşan İnteraktif Kredi, binlerce firmayı kara listeden çıkarıp yeni finansal hikayelerin yazılmasını da sağlıyor.

Geleceğin finansal teknolojilerini günümüze taşıyarak borç-alacak ilişkisi içerisindeki tarafların güven içinde ticaret yapmaları hedefiyle kurulan İnteraktif Kredi, TÜBİTAK’tan da destek aldı. 2011 yılından beri kredi danışmanlığı hizmeti veren ve İnteraktif Kredi Raporu ile 500 bin kullanıcıya ulaşan İnteraktif Kredi, binlerce firmayı kara listeden çıkarıp yeni finansal hikayelerin yazılmasını da sağlıyor.

İnteraktif Kredi’nin TÜBİTAK 1507 Destek Programı’na hak kazanan Kurumsal Kredi Raporu ile kurumlara hem kendileri için borç ararken, hem de müşterilerine borç verme kararı ya da vadeli satış kararlarında geri ödemelerini garantileyecek yeni çözümler sunuluyor.

TÜM VERİLERİ SUNACAK

İnteraktif Kredi Kurucu Ortağı Cesur Ölçenoğlu, ülkemizdeki rapor sağlayıcının geçmiş banka borçlu ürünlerinin tarihçesini sunduğunu ve buna bağlı bir skor geliştirdiğini söyledi. Ölçenoğlu, Kurumsal Kredi Raporu ile kullanıcılarına kurum veya kişilerle çalışıp çalışmama konusunda bir tavsiyede bulunabildiklerini, projede sektörel dağılıma göre ayrılmış hem kurumların, hem de bireylerin borç alıp verirken ihtiyaç duyabilecekleri tüm verileri sunacak, verileri analiz ederek sonuç önerecek raporların üretileceği sistemin geliştirildiğini belirtti.

Böylece kalitatif unsurların yanında kantitatif unsurlarla da firma kredibilitesinin ölçülmesi sağlanacak. Asimetrik enformasyon modelleriyle daha zengin bir veri havuzu ile çalışılacak. Gelir tahmin modeliyle kullanıcılara müşterileri için gelir bilgisini de sunarak geri ödenemeyen borçların önüne geçmekte yardımcı olunacak. Müşterilerin analiz için ayrı bir personel çalıştırması gerekmeyecek.

AVRUPA VE ABD’YE AÇILACAK

Raporlarının son tüketiciye önerilerde bulunarak finansal okur-yazarlık seviyesinin artırılmasında katkıda bulunduğunu ve ilk olarak Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Kıbrıs’a pazarlanacağını söyleyen Ölçenoğlu, “Yurtdışına açılarak ülkemize döviz girişi ve ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yakın coğrafyadaki ülkelerden sonra hedefimiz Avrupa ile Amerika ve nihayetinde tüm dünya” dedi. İnteraktif Kredi, senet ve araba kiralama pazarı için de iki ayrı ürün daha geliştirmeyi planlıyor.

KREDİ BAŞVURUSUNDA YAPILAN HATALAR

İnteraktif Kredi Kurucu Ortağı Cesur Ölçenoğlu, kredi alamamış olmanın sadece kredi puanın düşük olması ya da kara listeye düşmekle ilgili olmadığını vurgulayarak, “Yanlış başvuru sürecinde de krediye ret gelebiliyor. kredi başvurularının geri çevrilmesinde çok başvuru yapmanız, geçmişe ait bir haciz kaydı, mesleğiniz, yaşınız ya da sıralamada sizin için en doğru bankayı sona saklamanız gibi tahmin edemeyeceğiniz yüzlerce koşul bulunuyor. Bunlar her bankanın kendi iç politikalarına göre değişkenlik gösterir. Kredi herkesin hakkıdır ve doğru adımlarla kara liste kaderiniz olmaktan çıkabilir” dedi.

Danışmanlık verdikleri firma ya da bireylere İnteraktif Kredi Raporu ile ilk adımda kredi alınmasındaki engelin ne olduğunu belirlediklerini anlatan Ölçenoğlu, “Daha sonra bu engelleri nasıl aşacağınızla ilgili seçenekleri belirleyerek, size en uygun olan adımlarla istediğiniz krediye nasıl ulaşacağınızı raporluyoruz. Danışanlarımız dilerse kredi kullanımında özel danışmanlık hizmeti talep ederek uzmanlarımızdan da destek alabiliyor” diye konuştu. Kredinin herkesin hakkı olduğunun altını çizen Ölçenoğlu, “Doğru adımlarla kara liste kaderiniz olmaktan çıkabilir” ifadelerini kullandı.