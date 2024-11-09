Kripto para şirketi CEO'sunu kaçırıp, fidyeyle bıraktılar

Toronto Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay University Avenue ile Richmond Street W. civarında yaşandı.

Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadesine göre, şüpheliler CEO’yu zorla bir araca bindirerek para talep etti.

Yetkililer, adamın daha sonra Etobicoke'daki Centennial Park'ta zarar görmeden bulunduğunu belirtti.

CBC Toronto'nun elde ettiği bilgilere göre, kaçırılan kişinin Toronto merkezli finans firması WonderFi'nin Başkanı ve CEO’su Dean Skurka olduğu açıklandı. Skurka, elektronik ortamda ödenen fidyenin ardından serbest bırakıldı.

Skurka, CBC’ye gönderdiği e-postada “Güvendeyim ve tüm WonderFi çalışanlarının güvenliği bizim için bir öncelik” ifadelerini kullanarak müşteri verileri ve fonlarının bu olaydan etkilenmediğini belirtti.