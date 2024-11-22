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Kripto paralarda 'istifa' rallisi: Bitcoin 100 bin dolara dayandı

ABD'deki seçimlerin ardından kripto para piyasalarında artan risk iştahı yeni günde de devam ederken, bugün Bitcoin'in fiyatı 99 bin doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.

22 Kasım 2024 | 09:51
Kripto paralarda 'istifa' rallisi: Bitcoin 100 bin dolara dayandı

ABD'de Donald Trump zaferinin ardından başlayan kripto rallisi hız kesmeden devam ediyor.

Bunun yanı sıra kripto düşmanı olarak bilinen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in istifa edeceğini açıklaması da kripto piyasasında hareketliliği arttırdı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin fiyatı bu sabah 99 bin doları aşarak rekor tazeledi. Buna ek olarak, Bitcoin'in kripto para piyasalarındaki ağırlığını gösteren Bitcoin dominance göstergesi de yüzde 60 seviyesine yükseldi. Piyasanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum da son 24 saatte yüzde 8 artış göstererek 3 bin 428 dolara yükseldi.

Saat 09:45 itibarıyla Bitcoin  98 bin 918 dolardan, Ethereum 3 bin 370 seviyesinde işlem görüyor. 

 

 

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Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale sonucu' duyuran 6 şirket
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: 20 Kasım gün sonu özeti
THY'den Ajet sermaye artırımı hakkında açıklama
Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Doğal Enerji'den birleşme kararı
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