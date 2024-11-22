Kripto paralarda 'istifa' rallisi: Bitcoin 100 bin dolara dayandı

ABD'de Donald Trump zaferinin ardından başlayan kripto rallisi hız kesmeden devam ediyor.

Bunun yanı sıra kripto düşmanı olarak bilinen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in istifa edeceğini açıklaması da kripto piyasasında hareketliliği arttırdı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin fiyatı bu sabah 99 bin doları aşarak rekor tazeledi. Buna ek olarak, Bitcoin'in kripto para piyasalarındaki ağırlığını gösteren Bitcoin dominance göstergesi de yüzde 60 seviyesine yükseldi. Piyasanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum da son 24 saatte yüzde 8 artış göstererek 3 bin 428 dolara yükseldi.

Saat 09:45 itibarıyla Bitcoin 98 bin 918 dolardan, Ethereum 3 bin 370 seviyesinde işlem görüyor.