Teknosa ve Hopi'den iş birliği

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik iş birliklerine Hopi ile bir yenisini ekliyor. Yeni iş birliğiyle Teknosa müşterileri, mağazalarda geniş ürün seçeneklerine ulaşırken özel fırsat ve ayrıcalıklardan da yararlanabilecek. İhtiyaçlarına uygun teknoloji ürünlerini daha avantajlı koşullarla satın alma imkânı bulacak müşteriler, alışverişlerini Hopi’nin sunduğu ayrıcalıklarla gerçekleştirebilecek. Teknosa, farklı alanlardaki güçlü markalarla geliştirdiği iş birlikleriyle müşterilerine sunduğu fırsatları çeşitlendirmeyi ve teknoloji alışverişini daha kolay ve erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyor.

“Müşterilerimize sunduğumuz fırsatları çeşitlendirmeye devam ediyoruz”

Teknosa CEO’su M. Öget Kantarcı, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Teknosa olarak müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ediyor, teknoloji alışverişini her geçen gün daha kolay ve avantajlı hale getirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda güçlü markalarla geliştirdiğimiz iş birlikleriyle sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirerek alışveriş deneyimini sürekli iyileştiriyoruz. Hopi ile attığımız bu adım da müşteri odaklı yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Yaygın mağaza ağımızı ve geniş ürün yelpazemizi Hopi’nin 21 milyon kullanıcıya ulaşan alışveriş ekosistemiyle bir araya getirerek müşterilerimize yeni fırsatlar sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de hayatı kolaylaştıran, teknolojiye erişimi destekleyen yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

“Ekosistemimizi yeni iş birlikleriyle büyütmeye devam ediyoruz”

Hopi CEO'su Elif Ateşok Şatıroğlu, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Hopi olarak 11 yıldır geliştirdiğimiz müşteri teknolojileri ve veri birikimimizle alışveriş deneyimini dönüştürmeye odaklanıyoruz. Bugün 21 milyon kullanıcımızı, 30'dan fazla sektörde 300'ü aşkın markayla buluşturan güçlü bir ekosisteme sahibiz. Bizim için asıl değer, farklı sektörlerdeki markaları ve kullanıcıları bir araya getirerek her iki taraf için de yeni fırsatlar yaratabilmek. Teknoloji perakendeciliğinin güçlü markalarından Teknosa'nın ekosistemimize katılması da bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Bu iş birliğiyle Hopililere sunduğumuz alışveriş avantajlarını daha da çeşitlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı sektörlerde geliştireceğimiz iş birlikleriyle ekosistemimizi büyütmeye, kullanıcılarımıza daha fazla seçenek sunarken iş ortaklarımızın büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”