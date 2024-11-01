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  • Liste güncellendi: Hileli gıdalara 20 ürün daha eklendi (1 Kasım)

Liste güncellendi: Hileli gıdalara 20 ürün daha eklendi (1 Kasım)

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Sağlığı tehlikeye düşürecek bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 721'e çıktı.

01 Kasım 2024 | 14:29
Son Güncellenme: 01 Kasım 2024 | 14:30
Liste güncellendi: Hileli gıdalara 20 ürün daha eklendi (1 Kasım)

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 721'e yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

  1. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve markalar
  2. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ve markalar

Listeye eklenen ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, tereyağında yağ oranının düşük, nem oranının yüksek olması, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması ve bazı ürünlerde yabancı madde ile gıda boyası tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR VE MARKALAR 

SAĞLIĞI TEHİKEYE DÜŞERECEK GIDALAR VE MARKALAR 

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