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Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu

Japon otomobil devi Mazda, Türkiye'deki satışlarını belirsiz bir süreliğine durdurduğunu duyurdu. Açıklamaya göre yedek parça tedariği devam edecek.

09 Kasım 2023 | 13:47
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Mazda, Türkiye'de araç satışını durdurdu

Japon otomobil markası Mazda, Türkiye'de satış operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Mazda'nın internet sitesinde "Türkiye'de bir Mazda aracı satın alabilir miyim?" sorusuna "Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedariğine devam edecektir" yanıtı veriliyor.
Ayrıca aynı sayfada "Mazda satış sonrası hizmetlerine ve Mazda müşterilerine yedek parça teslimatına devam edecektir. Tüm Mazda araç garantileri ve uzaltılmış garantiler fesih tarihlerine kadar yürürlükte kalacaktır" bilgisi veriliyor.

 

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