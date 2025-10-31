ARA
Merkez Bankası Papara’nın faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi.

Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi. (TRT)

