İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 kar tatili olan iller listesi

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarının ardından, öğrenciler ve veliler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması için geri sayıma geçti.
METEOROLOJİ UYARDI: KAR YAĞIŞI KAPIDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 1 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini hissettiren beyaz esaret, ulaşımda aksamalara neden olurken gözler valiliklerin alacağı kararlara çevrildi.
1 2 OCAK 2026 CUMA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmeye başlandı. Kar yağışının şiddetini artırdığı bölgelerde buzlanma riskine karşı valilikler "kar tatili" kararlarını duyuruyor.
İstanbul'da Son Durum: Megakentte etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği açıklandı. Buna göre, Beykoz, Sarıyer, Şile, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde buzlanma riskine karşı okullar yarın (2 Ocak 2026) tatil edildi.
Diğer İller: Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği bazı doğu ve iç kesimlerdeki illerde okulların tatil edildiği bilgisi paylaşılıyor.
2 İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?
İstanbul’da Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlık kararıyla yarın "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.
3 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 1 Ocak tarihli hava durumu raporu, ülke genelinin büyük bir kısmında yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyor.
Son 1 haftadır ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından bu hafta bazı illerde okullar tatil edilmişti. Bugün yaşanacak kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 2 Ocak tarihinde tatil edildi.
4 İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasının bazı kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Bu sebeple Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle Türkiye'nin 52 ilinde okullar tatil edildi.
İşte 2 Ocak tarihli kar tatili olan iller;
5 GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.
6 ELAZIĞ
Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.
Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz." ifadelerine yer verdi.
Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.
7 KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi.
Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."
8 Malatya’da eğitime kar engeli
Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 2 Ocak Cuma (yarın) günü 1 gün süreyle tatil edildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 02 Ocak 2026 Cuma günü İlimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri Kur’an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malûl ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.
Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
9 Yozgat’ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Yozgat Valiliği yarın Yozgat il merkezi ve 13 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.
Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre İlimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır’’ denildi.
10 Gaziantep'te eğitime 1 gün daha ara
Gaziantep'te yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullar 2 Ocak Cuma günü de tatil edildi.
Gaziantep Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullar 2 Ocak Cuma günü de tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü Gaziantep'te hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riski oluşması nedeniyle öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, İlimiz geneli Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kuran kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarımızda çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelimiz de aynı süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
11 Düzce’de okullar 2 Ocak 2026 günü tatil edildi
Düzce Valiliği aldığı karar ile 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Düzce’de kar yağışı etkili oluyor. Düzce Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "İlimiz genelende etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları başta ulaşım olmak üzere genel hayatı tesirleri nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarımızda rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli halime ve engelli personel ile çocuğu kreş anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirecektir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.
Bol bol kitap okuyun
Vali Selçuk Aslan, yayınladığı mesajında ise "Bugün kar Düzce’mizde gerçekten sözü ele aldı. Evlatlarımızın güvenliğini her şeyin önünde tuttuğumuz için il genelinde okullarımızda eğitime 1 gün ara verdik. Biliyorum, bu haber en çok çocuklarımızı sevindirecek. Biraz dinlenin, bol bol kitap okuyup son sınavlarınıza daha iyi hazırlanın, karın tadını çıkarın ama karda oynarken lütfen dikkatli olun. Büyüklerimizden de özellikle trafikte daha tedbirli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi günü okullarımızda yeniden, sağlıkla ve aynı heyecanla buluşmak dileğiyle hepinize sıcacık evlerde, huzurlu ve keyifli bir tatil diliyorum" ifadelerinde bulundu.
12 Bolu’da eğitime kar engeli: Okullar 1 gün tatil edildi
Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yanı sıra küçük çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak.
Bolu Valiliği, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 02 Ocak 2026 Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.
13 Kars'ta okullar tatil edildi, uçak seferleri iptal!
Kars'ta eğitime kar engeli, kent genelinde okullar yarın tatil, engelliler ve hamileler idari izinli, kötü hava koşullarından dolayı bugün tüm uçak seferi iptal edildi.
Kars'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 02 Ocak 2026 tarihinde 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Öte yandan Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Yoğun kar ve düşük görüş mesafesi nedeniyle İzmir-Kars, Ankara-Kars, İstanbul-Kars ve Sabiha Gökçen-Kars seferlerini gerçekleştirecek uçakların karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi.
Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi. Açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus beklendiği vurgulanırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
14 Kilis’te eğitime 1 gün ara verildi
Kilis’te don ve buzlanma riskinin artması nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilgili birimler tarafından yapılan değerlendirme sonucu, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 2 Ocak 2026 Cuma günü Kilis Merkez, Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Karar kapsamında resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kursları da tatil edildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli olacağı belirtildi.
15 Sinop'ta eğitime 1 gün ara
Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime 2 Ocak Cuma günü için ara verildi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il merkezi ile Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, halk eğitim kursları ve özel öğretim kurslarında eğitim-öğretimin bir gün süreyle durdurulduğu bildirildi.
Boyabat, Gerze ve Dikmen ilçelerinde ise taşımalı eğitim öğretim yönetmeliği kapsamındaki eğitim faaliyetlerine 2 Ocak Cuma günü ara verilirken, Durağan ilçesinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği açıklandı.
Açıklamada ayrıca, eğitime ara verilen Sinop il merkezi, Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan engelli, malul, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel ile güvenlik ve sağlık birimleri dışında görev yapan, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde ise taşımalı eğitim kapsamında görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli olacağı belirtildi.
16 Ağrı'da eğitime kar engeli
Ağrı Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmelere göre, 2 Ocak Cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi. Açıklamada, oluşabilecek buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Valilik açıklamasında, 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirmelerin yapılarak karar verileceği kaydedildi.
17 Konya’nın 2 ilçesinde okullara kar tatili
Konya’da Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Halkapınar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, 2 Ocak Cuma günü ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Ereğli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Meteoroloji verilerine göre, Ereğli ilçe merkezinde kar kalınlığı an itibariyle 20 santimetreye ulaşmış olup, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının -14 C’ye kadar düşmesi beklenmektedir.
Bu durumun oluşturabileceği buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek ve oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla, 2 Ocak 2026 Cuma günü ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar (Özel Kreş, Anaokulu ve yaygın eğitim dahil) ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süre ile idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.
18 Bayburt’ta eğitime bir gün ara verildi
Bayburt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Cuma günü il merkezi ve ilçelerdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ile birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel okulların yanı sıra kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
19 KAÇ İLDE OKULLAR TATİL?
Yapılan resmi açıklamalara göre Türkiye genelinde 52 ilde okullar tatil edildi.
Eğitime ara verilen diğer iller ise şöyle: Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Amasya, Muş, Çorum, Bartın, Tokat, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Sivas, Zonguldak, Tunceli, Ardahan, Karabük, Niğde, Ordu, Osmaniye, Mardin, Erzurum, Kayseri, Bitlis, Van
20 BAŞKA HANGİ İLLERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ?
Afyonkarahisar, Aksaray, Artvin, Karaman, Şanlıurfa, Adana, Giresun, Samsun, Sakarya, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Kırşehir, Bursa.