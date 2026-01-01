İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin aralık ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, aralıkta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 1,23, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,93 arttı. 2024 Aralık'a göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 37,68 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatlarda yüzde 23,25 oldu.

- En yüksek artış lokanta ve oteller harcama grubunda

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı aralıkta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 3,24 ile lokanta ve oteller harcama grubunda görüldü. Onu yüzde 2,93 ile sağlık harcamaları, yüzde 2,25 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2 ile ev eşyası, yüzde 1,9 ile konut, yüzde 1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1,38 ile eğlence ve kültür, yüzde 0,58 ile haberleşme, yüzde 0,13 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,09 ile eğitim harcamaları grubu takip etti.

Fiyatlar giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,77, ulaştırmada yüzde 0,69 azaldı.

İstanbul'da geçen ay fiyat indeksinin belirlenmesinde lokanta ve otel harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, sağlık harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı yapılan fiyat düzenlemeleri, konut, ev eşyası ve çeşitli mal ve hizmetlerdeki bazı ürün ve hizmetlerin fiyat değişimleri, gıda harcamalarındaki bazı ürünlerde mevsimsel etkinin sürmesi, giyim ve ayakkabı ile ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

- Toptan eşyada en yüksek artış madenler grubunda

Aralıkta bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 11,81 ile madenler oldu. Onu yüzde 0,81 ile gıda maddeleri, yüzde 0,74 ile inşaat malzemeleri izledi.

Fiyatlar kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,05, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0,57 ve işlenmemiş maddelerde yüzde 0,84 azalırken, mensucatta değişim gözlemlenmedi.

Yıllık artış ise inşaat malzemelerinde yüzde 45,01, mensucatta yüzde 34,18, gıda maddelerinde yüzde 28,84, işlenmemiş maddelerde yüzde 22,56, yakacak ve enerjide yüzde 20,55, madenlerde yüzde 19,13, kimyevi maddelerde yüzde 17,09 oldu.